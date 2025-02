Damián Alcázar desmiente haber renunciado a la 4T; acusa usurpación en redes sociales

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El reconocido actor mexicano Damián Alcázar desmintió haber renunciado al movimiento de la llamada 4T y acusó que hay personas que se hacen pasar por él en redes sociales, donde publican comentarios en su nombre con los que no está de acuerdo.

En una breve entrevista que sostuvo con el exdiputado morenista Miguel Torruco Garza, Alcázar denunció que hay alguien que usurpa su identidad y utiliza plataformas como X, Instagram y Facebook para emitir opiniones sobre su aparente renuncia a la Cuarta Transformación de México.

Al ser cuestionado sobre su supuesta renuncia a la 4T, el protagonista de películas como El Infierno, La Ley de Herodes y La Dictadura Perfecta respondió con un contundente "¡Por supuesto que no!" y afirmó no utilizar ninguna red social.

"Miguel, hay alguien que usurpando mi identidad se mete a dar sus opiniones con las que no estoy de acuerdo, porque cada quien tiene sus opiniones, pero que no me meta a mí. Yo no tengo redes sociales. No tengo redes sociales. Jamás pongo nada por escrito", aclaró el actor.