Sheinbaum se deslinda de abogado de "El Mayo"; no hay relaciones de complicidad, dice.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este lunes que no conoce al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como uno de los defensores de Ismael Zambada, alias “El Mayo”, y reiteró que su Gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie.

"Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie. Con nadie. Y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la Fiscalía, que investigue y se llegue a las últimas consecuencias con quien sea. Porque nosotros tenemos que defender un proyecto de Nación honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", dijo.