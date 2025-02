VIDEO ¬ "¡Beso! ¡Beso!": Mujer sonroja a Gobernador de Durango y hace reír a Claudia

Agustina López Meza, beneficiaría de la Pensión Mujeres para el Bienestar, hizo estallar en risas a los asistentes del evento oficial del Gobierno en Durango, incluyendo a la Presidenta Sheinbaum, debido a su carisma y atrevimiento para bromear con el Gobernador, al que le pidió un beso.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- Una beneficiaria de la Pensión Mujeres para el Bienestar sorprendió el sábado a las y los funcionarios del Gobierno Federal que participaron en la entrega de los apoyos sociales en Durango, pues aprovechó que se encontraba templete del evento oficial para llamar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su "reina" y para bromear con el Gobernador Esteban Villegas, al que le pidió un beso.

"Claudia, ¡arriba a mi señora Presidenta Claudia Sheinbaum! Que sin ella no fuéramos nada, nada. Nadie nos había mirado a las mujeres. Nuestros maridos nos golpeaban, no nos daban de comer, nos engañaban, ¡sí! ¿sí o no? [...] nada más a ella se la acepto [la invitación para hablar en la entrega de apoyos], porque después de mi madre es mi reina", exclamó al público.

La derechohabiente, identificada como Agustina López Meza, se volvió viral rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron su manera de expresar las luchas y dificultades que han atravesado mujeres como ella. "Nos llevaban a la querida, a la amante, a mí no, a mí no, porque yo fregadazos le ponía a mi viejo. ¡Sí señor! Hasta que gracias a Dios se murió. Ni modo, somos mortales, somos mortales", dijo, provocando las carcajadas de la Presidenta de México.

Como cuando soy bien atrevida, y qué? pic.twitter.com/2VUlRZacm4 — Alex de Tj (@rosy1alex) February 23, 2025

López Maza aprovechó el momento para solicitar a las autoridades que le concedan los permisos necesarios para que el circo que dirige pueda laborar sin inconvenientes en la localidad. "Ya ven que bonito se están divirtiendo y no está el circo, pero está la dueña, pero está la dueña del circo, una humilde servidora que soy para todos, porque todos han sido para mí. Y yo le pido a la señora Presidenta Claudia Sheinbaum, los permisos de circo que no nos los nieguen, que nosotros no queremos que no nos cobren, nomás que nos cobren algo justo", pidió la mujer.

"Al señor Gobernador, al señor Esteban Villegas, le pido también que nos apoyen con los permisos en Durango para trabajar en las colonias. Y si él me pide una función, a huevo que se la doy, cómo no. Y si me pide dos o si me pide cinco o si quiere que me case con él, pues me caso. ¿Sí o no? Digan beso, si quiera…", preguntó López Meza al público, el cual respondió que sí.

Asimismo, las y los internautas destacaron la forma en la que Alfonsina López narró parte de su vida y su contexto social, el cual comparten más personas como ella. "Mi hija, que está aquí a un lado mío, ella lavaba ropa en Ramírez; lavaba, planchaba, hacía quehacer en todo; y nosotros, mi hijo en la vulcanizadora, nosotros recogiendo basura, pero somos chingonas, ¡sí señor! bien trabajadoras y no nos da vergüenza que nos digan que no, o que nos digan que sí, bien trabajadoras las hijas de Tintín", expuso.

Presentan en Durango nuevos apoyos sociales

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que el Gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, firmará este mes el convenio de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con lo que este apoyo se dará de manera universal a quienes viven con algún tipo de condición permanente desde los 0 a los 64 años en el estado.

Asimismo, aseguró que en Durango y en todo el país se atenderá de fondo el problema del agua, con lo que habrá abasto para la producción de alimentos, pero también para que haya este recurso en los hogares, esto a través de la continuidad del programa “Agua Saludable para la Laguna”, el programa de tecnificación de riego, así como el Plan Nacional Hídrico en el que se enmarca el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Sustentabilidad, que fue firmado por gobernadores de todos los estados y por empresarios con responsabilidad social como Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala, a quien reconoció por ser uno de los primeros empresarios en regresar a la Nación las concesiones de agua que no utilizaban.

La Jefa del Ejecutivo Federal reiteró que todos los Programas para el Bienestar continuarán, además de que se implementarán tres nuevos apoyos: La Pensión Mujeres Bienestar; la Beca Universal “Rita Cetina Gutiérrez”; y el programa Salud Casa por Casa para atender en sus domicilios a personas adultas mayores y a personas con discapacidad.

Este fin de semana recorrimos ocho municipios de Durango para informar sobre los Programas para el Bienestar y obras para asegurar el abasto de agua saludable; supervisamos la planta potabilizadora Guadalupe Victoria, entregamos becas Rita Cetina y visitamos Tiendas del… pic.twitter.com/umX1kY1nBc — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 24, 2025

Los beneficiarios, puntualizó, podrán surtir sus medicamentos en las nuevas Farmacias del Bienestar que se colocarán en los Bancos y Tiendas para el Bienestar. Sheinbaum Pardo también anunció que se fortalecerán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al IMSS-Bienestar.