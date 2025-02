Claudia insiste en la unidad: “Gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo son uno solo”, dice.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró este lunes que su Gobierno no se arrodilla ante otros e insistió en la unidad entre su administración, las Fuerzas Armadas y el pueblo, pues "somos uno solo".

"Ya no es como antes que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no. Desde que llegó la transformación a México, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país porque, además, somos uno solo: Gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo. Nosotros no traicionamos ni a nuestro pueblo, ni a nuestra Patria ni a nuestra Bandera", dijo.