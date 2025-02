VERSUS ¬ ¿Hasta dónde debe ir la disputa por los principios dentro de Morena?

La llegada de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena ha generado un intenso debate dentro del partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. De un lado están quienes cuestionan la afiliación del expanista, señalado por actos de corrupción, y solicitan se revise su incorporación. Por el otro, están personajes como Adán Augusto López y Ricardo Monreal quienes respaldaron al expanista. ¿Hasta dónde debe ir la disputa por los principios dentro de Morena? ¿Esta situación podría generar rompimiento al interior del partido? Estas y otras preguntas fueron abordadas en esta entrega de VERSUS.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- La afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez y otros personajes cuestionados a Morena, en lugar de traer beneficios, podría generar efectos perjudiciales para el partido, pues se trata de personajes que son rechazados por gran parte de la militancia y que van en contra de los principios del movimiento, sostuvieron Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

Miguel Ángel Yunes Márquez, expanista y también excandidato blanquiazul a la gubernatura de Veracruz, se afilió el pasado 18 de febrero a Morena, situación que causó controversia entre militantes del partido, especialmente de una de sus fundadoras: Rocío Nahle García, actual Gobernadora de esa entidad y quien el año pasado, durante la campaña electoral, sufrió un furioso embate de la familia Yunes que incluyó “violencia política” en su contra.

Yunes Márquez es hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, un expriista que, luego, fue Gobernador de Veracruz con la representación del Partido Acción Nacional (PAN) y actualmente Senador de la República, pues es sucesor de su propio hijo en la Cámara Alta.

Yunes Linares, cabeza de esa dinastía que controló Veracruz por largos años, es también reconocido como un enemigo y odiador de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México y, por si fuera poco, fundador de Morena, partido que el político tabasqueño creó el 2 de octubre de 2011.

El Senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, señalado por actos de corrupción, votó a favor de la Reforma Judicial, con lo cual el oficialismo obtuvo el respaldo necesario para alcanzar la Mayoría Calificada que requería para poder avalar la minuta.

Tras su respaldo a la reforma, Yunes Márquez fue expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) y denunció que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política.

Sin embargo, el pasado 26 de noviembre un Juez de Veracruz canceló la orden de aprehensión contra el Senador Miguel Ángel Yunes Márquez quien enfrentaba acusaciones por uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha retirado la solicitud de extradición presentada ante el Gobierno de Estados Unidos. Los supuestos delitos imputados a Yunes Márquez habrían sido cometidos durante su gestión como alcalde de Boca del Río, Veracruz.

Al respecto, Daniela Barragán aseguró que esta disputa que ha comenzado era justa y urgente, pues Morena tiene que terminar con el cuento de que todos al interior del partido están de acuerdo con la llegada de este tipo de personajes.

La periodista recordó que en las pasadas elecciones, los Yunres destinaron millones de pesos en una campaña de desprestigio en contra de Morena y Rocío Nahle, quien a pesar de esto logró el triunfo y fue electa Gobernadora de Veracruz.

"Fue una campaña millonaria la que pagaron los Yunes, que son una de las familias mas poderosas de Veracruz. Fue una campana que la propia Rocía Nahle dijo que hubo intentos de sobornos por parte de Televisa".

Daniela Barragán recordó que una gran parte de la sociedad veracruzana está decepcionada por la llegada de los Yunes a Morena, pues dijo, la gente votó para que ellos no estuvieran en el poder y apostó por un cambio que ahora se pone en duda.

"La gente no le dijo sí a Nahle, sí a Morena, la gente le dijo no a los Yunes, porque ya los tuvieron en el Gobierno, los conocen. Ahí la Gobernadora agarra mucha valentía y rompe con toda esta fantasía de la unidad adentro de Morena, pero también es muy sabio decir ‘no, no me represento a mí, es un asunto de la gente que votó en contra de ese grupo y no le vamos a dar la bienvenida con los brazo abiertos".

Por su parte, Meme Yamel indicó que es importante cuestionar en este momento si realmente Morena representa una transformación para el país o ya ha sido infiltrada por la derecha.

"Es Morena la transformación o la derecha está infiltrada en Morena, son varios planteamientos que podemos seguir haciendo para que el movimiento se mantenga firme, para que tengamos a un partido que no haga lo que hicieron los demás".

Meme señaló que el fin no justifica los medios y que la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena podría tener consecuencias a nivel electoral.

"En el caso de Yunes y las razones como mantener la mayoría en el Senado, pero si queremos irnos por esa misma vía yo no sé electoralmente qué va a pasar en este próximo proceso en Veracruz. No son coincidencias, no afilias a alguien de Veracruz por el que no votaron, no lo agregas a tus listas de afiliados de cara a ese proceso y esperas que la gente no piense que tienen algún tipo de relación. Si esa es la lógica de no perder la mayoría, entonces vas a perder electoralmente Veracruz".

La comunicadora afirmó que con la decisión que tuvo Morena de afiliar a Miguel Ángel Yunes Márquez, este se vuelve en un "apestado" no solo para el partido, sino para todos.

"¿Me están diciendo que quieren que yo crea que Miguel Ángel Yunes está de acuerdo en la reforma en contra del nepotismo y la reelección? ¿Me están diciendo que quieren que Miguel Ángel Yunes cambió? No va a pasar. Las razones para tenerlo yo sigo sin tenerlas claras porque no se le debe nada, Miguel Ángel Yunes votó por las reformas y además se le retira esta orden de aprehensión. Una reforma de justicia negociada con justicia no es lo mas ideal, ni tendría que venir de la 4T".

En tanto, Perla Velázquez cuestionó que diversos personajes dentro de Morena como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, los líderes de las bancadas oficialistas en el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, presuman y respalden la afiliación de Miguel Ángel Yunes.

"Lo que hemos visto en estas semanas son las imágenes en donde hay un Ricardo Monreal, un Adán Augusto López presumiendo la afiliación de varios personajes, de un Gerardo Fernández Noroña que han salido en las fotografías a arropar a personajes como Miguel Ángel Yunes Márquez, se ven estas contradicciones dentro del movimiento".

La periodista mencionó que Miguel Ángel Yunes Márquez no es el único perfil polémico que se suma a Morena en los últimos meses. Recordó, que fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien abrió la puerta a estos personajes.

"Los focos están sobre él (Miguel Ángel Yunes Márquez) pero también hay otros impresentables como Alejandro Murat, pero que también es uno de los personajes a los que hay dirigir estos comentarios [...] El expresidente Andrés Manuel López Obrador permite la afiliación de estos perfiles con la intención de sumar al movimiento. Vale mas el pragmatismo o pensar en los principios que hay dentro de Morena y dentro del partido".

Finalmente, Alina Duarte destacó la importancia de que Morena vea lo ocurrido con el PRD, un partido de izquierda que fue perdiendo sus ideales hasta su desaparición.

"Morena tiene que verse en un espejo con el PRD. Es insostenible mantenerse con personajes que no están en la izquierda".

Alina señaló que como en cualquier movimiento de izquierda, se puede coincidir o no con ciertos personajes, sin embargo, dijo, lo que hace Morena con estas acciones es aceptar perfiles que hasta hace no mucho criticaban y atacaban al proyecto.

"Lo que están diciendo es vamos a hacerlo de la mano de nuestros adversarios políticos y de aquellos que tienen delitos probados. Esa es la parte de la gravedad y de la indignación. Es como en el caso del Estado México donde la opositora Alejandra Del Moral ya está en el Gobierno".

Alina, Daniela, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/alina_daniela_perla_meme/