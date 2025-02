VIDEO hecho con IA de Trump besando los pies de Musk se cuela en oficina de Gobierno

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- Un empleado hackeó las pantallas de la oficina central del Departamento de Urbanismo y Vivienda (HUD, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos para producir un video generado por Inteligencia Artificial (IA) en el que el Presidente Donald Trump aparece chupando los pies descalzos del multimillonario Elon Musk, en una peculiar protesta ante el recorte de presupuesto del HUD que se viralizó este lunes en redes sociales.

La protesta sucede en medio de los ajustes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Musk, a decenas de oficinas de Gobierno y que afectan a miles de trabajadores. El video generado con IA estaba acompañado de la leyenda "larga vida al verdadero rey", el cual puede interpretarse como una crítica al inmenso poder que acumuló el dueño de Tesla al sumir su cargo.

La cruzada de Musk para reducir los costos del Gobierno ha generado un amplio rechazo dentro de la burocracia norteamericana, en la que cuatro mil puestos de trabajo del HUD estarían en peligro. De concretarse, los despidos representaría un 84 por ciento de la fuerza laboral, según publicó NPR.

WOW! This actually just happened!

The Monitors were just hacked at the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) to display an AI video of Trump licking Elon Musk’s toes.

The caption over it read: “LONG LIVE THE REAL KING.” pic.twitter.com/11JWuH2XfZ

— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 24, 2025