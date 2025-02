PARTE 1 ¬ El padrón revela que Morena acepta de todo y sólo expulsa si hay escándalos

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– Las afiliaciones de políticos como el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez y el expriista Alejandro Murat Hinojosa, ocurridas en días pasados, han evidenciado la carencia de filtros dentro de Morena y, sobre todo, cómo en este partido se ha reaccionado más frente al rechazo que generan estas incorporaciones en lugar de evitarlas.

Una revisión al padrón de sanciones del partido muestra cómo en los últimos tres años la cancelación de afiliaciones se ha incrementado, particularmente en 2024 cuando los casos crecieron 113 por ciento con respecto a 2022, por ejemplo, al pasar de 15 casos a 32.

En 2022, la CNHJ decidió cancelar la afiliación de 18 personas, pero sólo 15 de ellas de manera permanente, los otros tres casos fueron revocados por tribunales electorales. El partido canceló de manera permanente la afiliación de 25 morenistas en estados como Coahuila, Guerrero, Durango, Yucatán y el Estado de México durante 2023; mientras que en 2024 canceló la afiliación de 32 personas de manera permanente.

Morena lleva a cabo un proceso de afiliación masiva. Su objetivo, lo ha dado a conocer su dirigente nacional, Luisa María Alcalde, es llegar a 10 millones de militantes. Sin embargo, en este camino se han incorporado a este partido-movimiento perfiles como el de Yunes Márquez y Murat Hinojosa. En el caso de Yunes Márquez, él se ha manifestado abiertamente en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que su padre Miguel Ángel Yunes Linares, su suplente en el Senado.

En el caso de Murat, su incorporación ha sido rechazada por el actual Gobernador morenista Salomón Jara, quien ha referido que tiene cuentas pendientes en el estado. Murat Hinojosa es además hijo de José Murat Casab, exgobernador de Oaxaca entre 1998 y 2004, uno de los principales impulsores del Pacto por México, en el cual el PAN y el PRD abrazaron las reformas estructurales del Presidente priista Enrique Peña Nieto, y cuya fortuna ha sido objeto de escrutinio como cuando en 2015 The New York Times reportó que poseía propiedades millonarias en la “Gran Manzana”, algo que el exmandatario negó, aunque en ese entonces sí reconoció que 10 años atrás había comprado dos departamentos en Utah.

En el caso de Yunes Márquez la Comisión de Honestidad de Morena ya inició una revisión de su inscripción del partido, algo que no ha hecho con Alejandro Murat.

Las leyes internas de Morena exponen que los miembros del partido pueden ser desafiliados por apoyar a candidatos o dirigentes postulados de otro partido por cualquier medio; realizar actos que impliquen la subordinación a otros partidos políticos; realizar acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas y/o o de conveniencia con la finalidad de beneficiar a grupos de interés o de poder, así como ejercer violencia política y violencia política de género en cualquiera de sus variantes.

Por estas razones, fueron expulsados del partido en los últimos dos años 50 miembros de Morena.

Entre estos casos, destacan, por ejemplo la desafiliación en diciembre de 2024 de la exalcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, por haber respaldado en el pasado proceso electoral a Maricarmen Flores, candidata del PAN, PRI y PRD.

Lo cierto es que antes de esta transgresión a las normas del partido, Caballero Ramírez había protagonizado otras polémicas como cuando en julio de 2020 fue captada en plena sesión de la Legislatura local, en la que era Diputada, tomando una cerveza, ante lo cual ofreció una disculpa. Ya como Alcaldesa, hace un año, a inicio de febrero, fue denunciada por la periodista Yolanda Caballero por amenazas en su contra que derivaron en un ataque con explosivos a su camioneta. De igual forma se le criticó a Monserrat Caballero Ramírez cuando pidió a los miembros del crimen organizado que se “cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”.