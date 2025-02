"El Mayo" quiere evitar la pena de muerte, revela su abogado; no busca ser informante

Frank Pérez, abogado de "El Mayo" Zambada, reveló en una reciente entrevista que el exlíder del Cártel de Sinaloa busca evitar la pena de muerte, para lo cual estaría dispuesto a un acuerdo de culpabilidad. El abogado también dio a conocer que Zambada no ha proporcionado información sobre otros narcotraficantes desde que fue detenido en julio de 2024.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Ismael "El Mayo" Zambada estaría dispuesto a declararse culpable y llegar a un acuerdo con fiscales estadounidenses con tal de que no se le condene a la pena de muerte, informó el abogado del narcotraficante, Frank Pérez, en una reciente entrevista que sostuvo con Ioan Grillo, periodista especializado en política y narcotráfico, colaborador de Time, The New York Times y HBO, entre otros medios.

En la entrevista, publicada en exclusiva en el medio CrashOut, Pérez afirmó que Zambada, cofundador y exlíder del Cártel de Sinaloa, puede ser sentenciado a pena de muerte en dos acusaciones, mismas que están por ser determinadas por el Gobierno estadounidense. En caso de que no le sea dictada tal sentencia, el narcotraficante buscaría un acuerdo de culpabilidad.

"Una vez que se tome la decisión de hacer lo que llaman 'no buscar', de que no van a pedir la pena de muerte, entonces sí, él está interesado en un acuerdo de culpabilidad. No quiere ir a juicio... No creemos que [la pena de muerte] sea apropiada dada su edad y dado el hecho de que fue secuestrado", declaró el abogado.

El defensor de Zambada señaló que un juicio podría costarle al Gobierno de Estados Unidos millones de dólares, además de que los procedimientos legales relacionados a la pena de muerte suelen tomar varios años; por el contrario, un acuerdo de culpabilidad podría concretarse rápidamente. "El problema ahora es tratar de determinar si el Gobierno va a pedir la pena de muerte o no", indicó.

EXCLUSIVA: Mayo no ha cantado - abogado Mayo no ha dado info a EU sobre narcos/políticos desde su arresto, me dice Frank Pérez en primera entrevista larga. Quiere acuerdo de culpabilidad sin pena de muerte. Mayo no tiene cáncer. Completa en español:↓https://t.co/ccElql8Nsk — Ioan Grillo (@ioangrillo) February 24, 2025

"El Mayo" no busca convertirse en informante

En la entrevista para CrashOut, el abogado Frank Pérez afirmó que Ismael Zambada, "El Mayo", no ha proporcionado información sobre otros narcotraficantes ni de políticos mexicanos a los fiscales de Estados Unidos desde que fuera capturado en julio de 2024, además de que no busca convertirse en un colaborador o informante.

Según indicó Pérez, los rumores sobre que el exlíder del Cártel de Sinaloa pudiera estar brindando información a la justicia estadounidense sobre las organizaciones del crimen organizado que operan en México, así como de presuntos políticos involucrados en el tema son completamente falsas.

Asimismo, negó que la reciente carta enviada al Gobierno de México, en la que solicitaba la intervención de éste para ayudarlo a ser repatriado a suelo mexicano, haya sido una forma de chantaje.

Sobre el tema, Pérez explicó que la carta fue preparada por un grupo de abogados mexicanos que forman parte de su equipo legal, y que el escrito surgió a raíz del modo en que "El Mayo" fue arrestado y trasladado hacia Estados Unidos. "No está chantajeando a nadie. Le gustaría que se protegieran sus derechos, pero no hay más que eso", aseveró.

Salud de Zambada está en buenas condiciones

Otro tema abordado en la entrevista fue el estado de salud de "El Mayo". Al respecto, Frank Pérez informó que el narcotraficante goza de buena salud, a pesar de la condición de aislamiento en la que se encuentra.

El abogado de Zambada también negó supuestos rumores sobre que el exlíder del Cártel de Sinaloa padece cáncer, aunque reveló que sí padece de diabetes, por lo que recibe tratamiento médico en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde se encuentra recluido.

Pérez añadió que "El Mayo" recibe visitas periódicas de su familia, así como de su equipo legal quienes le brindan asesoramiento diariamente.