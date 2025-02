ANÁLISIS ¬ Tres años de guerra: EU incita y luego traiciona a Ucrania. Y gana Rusia

Madrid/París/Berlín, 23 de febrero (EuropaPress/RFI/DW).- La guerra entre Rusia y Ucrania está en un callejón sin salida militar tres años después de la invasión ordenada por Vladimir Putin. Ambos ejércitos son incapaces de realizar grandes avances en este momento del conflicto, pero el final político parece más cerca que nunca tras la aparente predisposición de Washington y Moscú a restablecer relaciones, mientras crece el temor de que sea a expensas de Kiev.

Rusia logró sus primeros triunfos militares en varios meses coincidiendo con la reelección en marzo de Putin para un quinto mandato, a medida que las tropas ucranianas se iban quedando sin municiones y los aliados de Kiev tampoco se decidían a permitir el uso de su armamento de largo alcance sobre territorio ruso.

Si bien las tropas de Moscú han avanzado muy lentamente en la región de Donbás y el frente sur, atrás quedan los importantes logros durante el inicio del conflicto, quedándose a las puertas de Kiev y de Járkov, la segunda ciudad del país.

Actualmente, Rusia controla casi todo el este del país, parte de las provincias de Zaporiyia y Jersón, en el sur de Ucrania, así como la península de Crimea, la cual se anexionó en 2014. El área bajo control ruso alcanza algo más de 108 mil kilómetros cuadrados, lo que supone el 18 por ciento del territorio ucraniano.

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estableció que la recuperación de estos territorios como una de las líneas rojas de la negociación. Sin embargo, se trata de una pretensión que las nuevas autoridades de la Administración Trump han valorado como poco realista.

Mientras tanto, es poco probable que las pequeñas áreas tomadas tras la invasión ucraniana de la provincia de Kursk sean moneda de cambio suficiente. Aquella sorpresiva incursión es uno de los pocos grandes éxitos de Kiev en esta guerra tras recuperar en 2022 las capitales de Járkov y Jersón.

Las pérdidas y el desgaste en ambas partes han sido mayúsculas después de tres años de guerra. Ucrania inició su particular lucha para impedir la huída de todo hombre en edad de reclutamiento, teniendo que recurrir incluso a la población penitenciaria para rellenar los huecos dentro de su ejército.

Rusia ha tenido que hacer varios llamamientos a filas y ha engrosado sus fuerzas con combatientes chechenos y norcoreanos, destinados estos últimos a la defensa de Kursk. Según Kiev, Rusia ha tenido cerca de 850 mil bajas, entre muertos y heridos, mientras que unos 430 mil ucranianos habrían corrido la misma suerte.

Durante este 2024 se intensificaron los ataques, especialmente con drones. Ucrania finalmente recibió el visto bueno de algunos de sus socios para emplear sus misiles de largo alcance sobre bien entrado el territorio ruso. Una de las últimas concesiones de Joe Biden antes de devolver las llaves de la Casa Blanca a un Trump cuya postura con respecto a esta guerra dista de la adoptada por el demócrata.

Trump, quien insiste con la idea de que con él en la Casa Blanca la invasión de Ucrania no se habría producido, en sentar a las partes a negociar, esgrimiendo el gran número de bajas que sufrieron ambos bandos estos tres años de guerra y sobre todo el importante dispendio económico de Estados Unidos.

A su vez, hizo algo que parecía imposible hace unos meses: que Washington y Moscú, restablezcan relaciones al más alto nivel, con la idea de un encuentro entre Putin y Trump, que pilló en fuera de juego a los líderes europeos, que cierran filas al rededor de un Zelenski cada vez más cuestionado desde el Despacho Oval.

En Riad, la capital saudí, los responsables de la diplomacia de Washington y Moscú, Marco Rubio y Sergei Lavrov, acordaron seguir negociando para "terminar cuanto antes" la guerra de Ucrania, que con la nueva Administración estadounidense ha quedado evidenciada la fragilidad de su rol en un conicto con tintes globales.

Mientras, en Europa vuelven a escucharse las voces de quienes deciden crear un ejército común y distanciarse de las reglas que marca Washington en política internacional, con un Trump que pretende relegar la defensa de Ucrania en Europa y mira con recelo a sus socios de la OTAN, a los que reprocha no estar esforzándose lo suficiente para garantizar su propia seguridad ante amenazas externas.

El regreso de Trump ha modicado las reglas del juego en apenas unos días. El magnate quiere acelerar un proceso de paz que le reportaría importantes réditos políticos —él siempre dijo que con él no habría habido guerra— y centrarse en su gran desafío internacional para esta Administración republicana: China.

La conversación entre Putin y Trump parece el primer paso para armar una paz que llegará con cientos de miles de muertos sobre la mesa y con el recelo desde Ucrania y Europa de que sólo cubra los intereses de Washington y Moscú, como ya ha dejado entrever el magnate republicano al exigir a Kiev acceso a sus recursos minerales como pago a toda la ayuda económica estadounidense de estos años.

Cuando salían del encierro ocasionado por la pandemia, y empezaban a ver la posibilidad de retomar el curso normal de su vida, Rusia lanzó la invasión a gran escala contra Ucrania y desde entonces su vida ha estado marcada por la guerra y lo que viene con ella: separaciones, temores, perdidas y también mucha ansiedad.

Horas después de que Rusia lanzara la invasión sobre Ucrania, el padre de Viteli logró evacuarlo de Kiev, donde estudiaba y llevarlo de vuelta a Ivankiv, a 60 kilómetros al norte de la capital.

Pensaba que su hijo, que entonces tenía 20 años estaría seguro, pero rápidamente la ciudad cayó bajo ocupación, como cuenta el estudiante y barista de 23 años Viteli: “Cuando vivía en territorios ocupados, todo estaba rodeado por el nerviosismo. No teníamos suficiente comida, siempre estábamos buscando comida, no teníamos electricidad, no teníamos internet”.

Luda, que tenía 19 años entonces, pasó por lo mismo. Estudiaba filología hispánica en Kyiv, sus padres la llevaron ese día a Ivankiv donde quedó atrapada.

Vitali y Luda se conocieron en el colegio y se ha reencontrado de repente en Kiev. Le pregunto a ella, ¿qué le robó la guerra?. “Lo divertido, poder salir en las noches a dar un paseo, a divertirse por ahí, a tomarnos algo”, confesó.

La vida de cada uno de los ucranianos fue impactada por la guerra. Pero los niños y los jóvenes tuvieron que aprender desde muy pronto esas palabras tan usadas por los mayores como estrés o ansiedad.

"Este año debería ser el del comienzo de una paz real y duradera. Putin no nos dará la paz ni nos la dará a cambio de algo. Tenemos que ganar la paz mediante la fuerza, la sabiduría y la unidad", afirmó el Presidente de Ucrania, Volodìmir Zelenski, en Kiev, en el tercer aniversario de la invasión a gran escala iniciada por Rusia en 2022.

Zelenski hizo la declaración en momentos que jerarcas de la Unión Europea y otros países se encuentran en Ucrania para reafirmar su apoyo a Kiev en el aniversario de la invasión rusa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo haber llegado "hoy a Kiev porque Ucrania es Europa". Y agregó en un mensaje en redes sociales que "en esta lucha por la supervivencia, no solo está en juego el destino de Ucrania. Es el destino de Europa".

Zelenski indicó que participarán en la cumbre del lunes en Kiev 13 gobernantes y que otros 24 lo harán por videoconferencia, en lo que espera que "quizás sea un punto de inflexión".

Entre ellos figura el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, que llegó en esta mañana de lunes a Kiev, así como el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para participar en esta Cumbre Internacional organizada para apoyar a Ucrania.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, anunció una cumbre especial europea dedicada a Ucrania el 6 de marzo, en momentos de preocupación por el acercamiento del Presidente estadounidense, Donald Trump, a su colega ruso, Vladimir Putin.

Esta cumbre tiene lugar seis días después de que Estados Unidos y Rusia iniciasen conversaciones en Arabia Saudita para pactar el fin de la guerra en Ucrania, sin contar ni con Kiev ni con la Unión Europea.

Para tratar de convencer al Presidente de Estados Unidos de que cuente con la UE en las negociaciones de paz, el Presidente francés y el Primer Ministro británico, Keir Starmer, se reunirán con Donald Trump en la Casa Blanca.

Macron le dirá a Trump que tiene que presionar a su colega ruso Vladímir Putin para que acepte una paz que sea real con Ucrania, y no un simple alto al fuego como los acuerdos de Minsk que violó repetidamente, según explicó el Ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, que le acompaña en su viaje a Washington.

Mientras, este lunes, en Bruselas, los ministros de Exteriores de la UE reunidos aprobaron oficialmente el decimosexto paquete de sanciones contra Rusia.

Estas nuevas sanciones imponen restricciones a las importaciones de aluminio ruso, y añade a la lista de sanciones a 74 buques de la llamada "flota fantasma", utilizada por Rusia para eludir las sanciones a su exportación de petróleo.

