No se ha violado la soberanía del espacio aéreo nacional, insiste Sedena sobre vuelos

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, aseguró este martes que Estados Unidos (EU) no ha violado el espacio aéreo mexicano ni la soberanía nacional, pues los vuelos que han realizado drones estadounidenses han sido a solicitud del Gobierno de México.

Desde Palacio Nacional, el General Trevilla Trejo reiteró que la institución que encabeza es quien autoriza los sobrevuelos de drones. "Como ustedes saben, las autorizaciones para los vuelos comerciales los realiza la AFAC (La Agencia Federal de Aviación Civil), y todos los vuelos de tipo militar o de estas características los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En ese sentido, cuando se llega a requerir el apoyo de un sobrevuelo, es por solicitud de nosotros, de las Fuerzas Armadas. Y nosotros autorizamos, y se especifica muy claramente el área, la ruta, la información que se debe de obtener y que es trasmitida de inmediato, muchas veces en tiempo real. Es decir, hay mucho control sobre ello.", sostuvo.

El Secretario destacó que dichas operaciones complementan las labores que se realizan en México contra estos grupos delictivos. Asimismo, reveló que desde octubre del año pasado, mes en el que tomó protesta la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se comenzó a hacer un seguimiento de los objetivos prioritarios de seguridad nacional de todos los grupos delincuenciales en el país, y que gracias a esas labores de inteligencia, se han dado las más recientes detenciones en Sinaloa.

La declaración amplía la información que previamente había dado el titular de la Sedena el pasado 11 de febrero, al ser cuestionado sobre presuntas labores de espionaje de EU a través de dos aeronaves que fueron detectadas en espacio aéreo internacional.

Ocho días más tarde, el 19 de febrero, luego de que más vuelos fueron reportados por la prensa estadounidense, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí existen drones que entran en territorio mexicano, pero aclaró que forman parte de la colaboración y coordinación que existe desde hace años con Estados Unidos, en donde se comparte información con México. Puntualizó no que hay nada ilegal y advirtió que si se llegará a violar la soberanía, el pueblo defendería a su Patria.

Ese día, la Jefa del Ejecutivo también cuestionó la intención con la que se dio a conocer esta información, originalmente publicada por el diario estadounidense The New York Times, pero reiteró que la soberanía no es negociable.

"No nos van a debilitar. Primero, porque tenemos principios, y para nosotros la soberanía es un principio. No es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad. Nunca escondemos nada. Nosotros tenemos tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el Gobierno es uno solo. Aquí no hay divorcio", aseveró.