RADICALES ¬ Empresarios pueden apoyar a MCCI, pero ahora, sin que nos cueste a todos

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- Claudio X. González Guajardo, el gran artífice de la oposición y los empresarios que respaldan su proyecto, deberán Mexicanos financiar con dinero de sus bolsillos a la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) si desean continuar con su lucha en contra del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el proyecto de la Cuarta Transformación, sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía Madrid y Héctor Alejandro Quintanar.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la asociación civil fundada por Claudio X. González Guajardo, recibió un duro golpe al serle cancelada por el Gobierno de México la autorización como donataria autorizada, el privilegio fiscal que le permitió recibir en ocho años al menos 300 millones de pesos de donativos de empresarios que los deducían de impuestos.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detalla que la fecha del oficio de revocación a MCCI es el 14 de enero de 2025, por lo que a partir de esta fecha ya no puede recibir donativos deducibles de impuestos.

Dicho organismo informó a SinEmbargo que "existe un programa de supervisión continua, que entre 2023 y 2024 ha derivado en la revocación de la autorización de 784 organizaciones".

MCCI puede seguir recibiendo donaciones, sólo que ya no serán deducibles de impuestos. Eso es lo que significa revocarle la autorización como donataria autorizada. Es decir, los magnates pueden seguir financiando a Claudio X. González, pero ya no podrán deducirlo de impuestos.

Esta determinación del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se difunde después de que la organización fundada por González Guajardo y dirigida por María Amparo Casar Pérez dejará de recibir también recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), porque el Gobierno de Donald Trump ya la liquidó. La USAID le entregó a Mexicanos contra la Corrupción al menos 96 millones de pesos entre 2018 y enero de 2024.

Al respecto, Álvaro Delgado afirmó que esta determinación no solo es una mala noticia para la derecha mexicana, sino para muchos personajes como Claudio X. González.

"Es una muy mala noticia para la derecha en México, para Claudio X. González en particular y para esta nata de personajes que son políticos en Mexico. Claudio X. González es el articulador de la derecha en México".

El periodista señaló que con esta determinación, que le impide a MCCI recibir donativos deducibles de impuestos, ahora la oposición tendrá que poner dinero de su bolsillo.

"La determinación que ha tomado el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda y mas específicamente del SAT es revocarle la autorización a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ¿Qué significa esto? Significa que ya no va a poder recibir donativos que sean deducibles de impuestos, si quieren financiar a la oposición háganlo sin escamotearle dinero a los mexicanos".

Por su parte, Fabrizio Mejía Madrid indicó que con esta prohibición a Mexicanos Contra la Corrupción, se han terminado los días en que financiar a la oposición era un negocio.

"Lo que está pasando es que está dejando de ser un negocio con dinero público ser parte de la oposición, es decir, si tú no formas un partido político de oposición no puedes tener esta otra ventana de deducir impuestos a partir de financiar a la oposición, en donde financiar a la oposición es un negocio. Ya no es un negocio financiar a la oposición a través de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad".