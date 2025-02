PuntosYComas ¬ Morena debe resolver a mas tardar en marzo queja contra Yunes Márquez

La Comisión Nacional de Honestidad y Justiciainició un “procedimiento de oficio” para investigar las impugnaciones a la afiliación del senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez. Por lo tanto, este caso tendría que resolverse, a más tardar, a finales del mes de marzo del 2025.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena cumple con los preceptos de su Declaración de Principios y de sus normas estatutarias, a más tardar a finales de marzo del 2025 tendría que resolver las impugnaciones contra la afiliación del senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, y con base en lo que establecen sus documentos básicos, tendría que declarar improcedente su incorporación al partido en el gobierno, como lo exigen la mandataria de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, la dirigencia partidista en esa entidad, así como los diputados locales y federales de esa organización política en ese estado.

Sobre las resoluciones finales de la Comisión Nacional de Hontesidad y Justicia, el Artículo 121 del Estatuto de Morena establece que para los casos abiertos de oficio, relacionados con quejas de la militancia, el veredicto de este órgano colegiado tendría que emitirse “hasta 15 días hábiles después de la realización de la Audiencia estatutaria”.

Al respecto, el Artículo 42 del Estatuto explica que “en el caso de que del escrito se derive que el responsable es un órgano y/o Autoridad de Morena, la Comisión procederá a darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado; mientras que el Artículo 43 aclara que “en el caso de que del escrito de queja se derive que el responsable es un Protagonista del Cambio Verdadero, la Comisión procederá a darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un plazo de 48 horas, manifieste lo que su derecho convenga”.

Fue el martes 18 de febrero del 2025 cuando en el sitio oficial del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República se informó la afiliación a esa organización del exsenador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien aparece en una foto oficial apadrinado por los senadores Adán Augusto López Hernández, Coordinador de la fracción morenista y por el presidente de la mesa directiva del Senado, el también neomorenista Gerardo Fernández Noroña.

Los reclamos veracruzanos

En un comunicado oficial de la bancada de diputados federales de Morena por Veracruz en el Congreso de la Unión, al que se sumó la senadora Raquel Bonilla Herrera, firmado el martes 18 de febrero del 2025, y remitido a su dirigencia nacional, rechazan categóricamente la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez a su partido. “Hacemos un respetuoso pero firme llamado a la dirigencia nacional de Morena para que, en apego a nuestros estatutos y valores, se rechace la afiliación de personas cuya trayectoria política y acciones públicas sean contrarias a los ideales de nuestro movimiento. Morena debe ser un espacio de congruencia y lealtad a los intereses del pueblo, no un refugio para quienes buscan aprovecharse de nuestro proyecto para fines personales o de grupo”.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, encabezado por Esteban Ramírez Zepeda, también fue severo con Yunes Márquez ese mismo martes 18 de febrero del 2025: “Morena no es un refugio para quienes han representado el abuso del poder, la corrupción y la traición a los principios de la Cuarta Transformación […] Es por ello que solicitamos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que NO se acredite la membresía de Miguel Ángel Yunes Márquez en Morena, por no representar los valores y principios que nos rigen […] Respaldamos la decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de presentar ante la dirigencia nacional y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, las pruebas que acreditan los actos de corrupción y lavado de dinero de quienes hoy pretenden infiltrarse en nuestro movimiento. Morena no está ni estará al servicio de intereses personales ni de grupos que traicionan al pueblo”.

Los diputados del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso del Estado de Veracruz también se pronunciaron en contra el jueves 20 de febrero del 2025: “Rechazamos tajantemente cualquier intento de afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a nuestro movimiento. Su historial de corrupción, abuso de poder y desfalco al pueblo de Veracruz lo descalifican por completo. Morena no es refugio de corruptos ni plataforma para quienes han traicionado al estado”.

Los diputados locales de Veracruz agregan duros señalamientos: “La Cuarta Transformación es un proyecto legítimo que ha combatido los privilegios y el saqueo al pueblo. No permitiremos que un personaje identificado con la política del abuso y la corrupción intente infiltrarse en nuestras filas. Existen pruebas que lo vinculan con lavado de dinero y otros delitos, lo que hace inviable su incorporación a Morena”.

Finalmente, el viernes 21 de febrero del 2025, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió un comunicado en el qe “hace del conocimimiento público que se iniciará un procedimiento de oficio, considerando los recientes acontecimientos relacionados con la solicitud de afiliación del C. Miguel Ángel Yunes Márquez a nuestro Partido-Movimiento, privilegiando la responsabilidad contemplada en el artículo 47 de nuestro Estatato”.

El artículo 47 del Estatauto de Morena, referido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, establece que “es responsabilidad de morena admitir y conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”.

Explica el mismo artículo 47 que “en morena funcionará un sistema de justicia partidaria pronta, expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero”. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia está presidida por Mariana Rodríguez Bello, y forman parte de ella Elizabeth Flores Hernández, Alejandra Arias Medina, José Romualdo Hernández Naranjo y Eduardo Ávila Valle.

El clan de los Yunes

Los Yunes son una familia que desde las filas del PRI, primero, y después en el PAN, han ocupado importantes cargos en los gobiernos de Veracruz, siempre ligados a acusaciones de abusos, corrupción y tráfico de influencias.

Miguel Ángel Yunes Linares, actual senador suplente de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, fue gobernador de Veracruz postulado por el PAN en el periodo 2016 a 2018. Pero sus raíces están en el PRI: fue Secretario General de Gobierno en la administración del mandatario priista Patricio Chirinos Calero de 1992 a 1997.

En enero de 2005 Yunes Linares fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública federal por el presidenta panista Vicente Fox Quesada, abrigado por su madrina política la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales. También bajo la protección de Gordillo Morales, el primero de diciembre del 2006 Yunes Linares fue nombrado director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el presidente panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Y de ahí dio el brinco para ser candidato a la gubernatura de Veracruz, por el PAN, en los comicios del 2010, en los que fue derrotado por el priista Javier Duarte de Ochoa. Sin embargo, seis años después de esta derrota, Yunes Linares llegó a la gubernatura de Veracruz en el 2016.

Su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, llegó al congreso federal como Senador de Primera Minoría por el estado de Veracruz, al quedar la coalición PAN-PRI-PRD en segundo lugar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Yunes Márquez fue presidente del municipio de Boca del Río, en la conurbación del Puerto Jarocho, en dos periodos diferentes: del 2007 al 2010 y del 2014 al 2017, en ambos casos postulado por el PAN.

Yunes Márquez participó en la elección del 2 de junio del 2018 como candidato a la gubernatura por la coalición Por Veracruz al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y obtuvo un 38.39 por ciento de los votos, contra el 44.02 por ciento de Cuitlahuac García, de Morena, quien lo derrotó. Yunes Márquez, todavía como senador del PAN, fue quien aportó el voto número 86 que Morena necesitaba para tener la Mayoría Calificada en el Senado de la República para aprobar la reforma al Poder Judicial que ya está en marcha.

La esposa de Yunes Márquez, Patricia Lobeira Rodríguez es la actual alcaldesa del puerto de Veracruz, y llegó postulada por el PAN para el periodo 2022-2025. Le antecedió en el cargo su cuñado, Fernando Yunes Márquez, quien estuvo al frente de la presidencia municipal del puerto jarocho del 2018 al 2021, cargo al que también llegó postulado por el PAN. Veracruz y Boca del Río son dos municipios prioritarios para Morena en los comicios del próximo primero de junio del 2025, cuando habrá en esta entidad elecciones para elegir 2012 nuevos presidentes municipales.

Declaración de principios de Morena

En su declaración de principios Morena asume que “la autoridad legítima no es una condición que alguien pueda asignarse a sí mismo, sino una investidura otorgada por la colectividad. Por ello, el desempeño de los cargos públicos debe ser visto como una oportunidad para servir y procurar el bien de las y los demás, no como un medio para la consecución de objetivos personales, de facción o de grupo”.

Por lo tanto, al analizar el caso de la afiliación de Ynes Márquez tendrá que considerar si se cumplen algunos imperativos: “Una vez que se accede al poder, éste debe ser ejercido con honestidad, austeridad republicana y apego a la ley, y exclusivamente para beneficio de los mandantes y del país, sin obtener algún privilegio, prebenda o ganancia particular, y con plena disposición para devolverlo a su propietario, que es el pueblo, si éste así lo decide: el pueblo pone y el pueblo quita”.

Además, en su declaración de Principios Morena advierte que “es imprescindible y urgente erradicar el neoliberalismo, el cual ha conducido a la humanidad a una crisis gravísima. En materia de economía, nuestro partido es antineoliberal y de izquierda, con esa convicción participa, sin vínculos formales de ninguna clase, en el movimiento planetario de construcción de un nuevo paradigma humanista, fraterno y sustentable. El desarrollo debe impulsarse desde abajo, con la participación de todas las personas y sin dejar atrás a nadie”, principios de los cuales está muy lejano el PAN, partido del cual es originario senador Yunez Márquez.

Estatuto de Morena

De acuerdo con lo que dice su Estatuto, “Morena es un partido-movimiento de izquierda y antineoliberal conformado por mexicanas y mexicanos libres que impulsan la Cuarta Transformación de México y que busca dar continuidad a las luchas históricas del pueblo mexicano en favor de la independencia y la soberanía, la democracia y la justicia, las libertades y los derechos individuales y sociales. Aspira a la construcción de una sociedad con bienestar, dignidad, libertad, equidad y fraternidad, a fortalecer la democracia representativa y a establecer la democracia participativa, así como a erigir un Estado que garantice a toda la población los derechos básicos a lo largo de toda la vida”.

Y agrega Morena en su Estatuto: “En ese Estado no sólo debe imperar el principio de separación de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sino también la total separación entre el poder económico particular y los cargos públicos y de representación popular; un Estado que aliente la transformación ética de la sociedad para que el interés por los demás y por el colectivo impere sobre las aspiraciones de éxito personal; la colaboración, sobre la competencia; los valores gregarios, sobre el individualismo; un Estado que garantice […] el respeto a las diferencias y a las minorías, la dignidad de los pueblos originarios y afromexicanos, la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente; que no vuelva nunca más a someterse a designios e intereses extranjeros y que promueva la cooperación y la amistad entre países, el derecho a la autodeterminación y la solución pacífica de los conflictos”.

Definiciones esenciales

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena tendrá qe analizar si los antecedentes y la conducta de Yunes Márquez se ajustan a sus definiciones esenciales: “La búsqueda de la erradicación de la corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la representación política heredados de la era neoliberal; erradicar de la vida política el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción, la violencia política contra las mujeres en razón de género y el entreguismo”.

Los requisitos de la queja

El Artículo 19 del Estatuto de Morena establece que el recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original, en la Oficialía de Partes del partido. Deberá incluirse la narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde la queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios presuntamente violados. También deberá ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja, mismas que se deberán relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial.

La queja, según el Artículo 27 del Estatuto, debe promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. Lo cual sí se cumplió en el caso de Yunes Márquez.

“En el caso de que del escrito se derive que el responsable es un órgano y/o Autoridad de Morena, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procederá a darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y forma, se resolverá con lo que obra en autos”, señala el Artículo 42 del Estatuto.

Y sobre el mismo tema, se agrega en el Artículo 43 del Estatuto de Morena: “En el caso de que del escrito de queja se derive que el responsable es un Protagonista del Cambio Verdadero, la Comisión Nacional de Honestidad procederá a darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un plazo de 48 horas, manifieste lo que su derecho convenga. De no presentar contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, se resolverá con lo que obra en autos”.

“Las pruebas -agrega el Artículo 55 del Estatuto morenista- deben ofrecerse expresando con claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que la oferente estima que demostrarán sus afirmaciones.

¿Cuándo se resuelve?

¿En qué plazo debe resolverse una queja? El Estatuto de Morena lo explica en su Artículo 121: “La Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es la solución final a un problema concreto, sustentada en argumentos y razonamientos que justifican la consecuencia de derecho impuesta a las partes de un caso en concreto. Ésta deberá ser emitida hasta 30 días hábiles después de la realización de la Audiencia estatutaria. Para casos abiertos de oficio, la Resolución deberá ser emitida hasta 15 días hábiles después de la realización de la Audiencia estatutaria”.

Habría que recordar que el viernes 21 de febrero del 2025, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia informó qe a partir de esa fecha iniciaría un “procedimiento de oficio” para investigar las impugnaciones a la afiliación del senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez. Por lo tanto, este caso tendría que resolverse, a más tardar, a finales del mes de marzo del 2025.

