ENTREVISTA ¬ Titular de Profeco explica los cambios en las pulseras abusivas de Ocesa

Iván Escalante, titular de la Profeco detalló los cambios en el sistema cashless, utilizado en festivales para la compra de alimentos y bebidas, donde aclaró que el sistema no desaparecerá, pero se eliminarán la venta obligatoria, cobros excesivos y abusos.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), explicó los detalles del acuerdo con la empresa Ocesa respecto a las pulseras o tarjetas cashless, utilizadas en festivales y eventos largos para la compra de alimentos y bebidas, lo cual, fue anunciado esta semana en la conferencia matutina.

Escalante aclaró en el programa "Usted, Yo y Otros Como Yo", transmitido por SinEmbargo Al Aire, que este sistema de cashless no desaparecerá, ya que permite a los asistentes evitar el uso constante de tarjetas bancarias o efectivo. Sin embargo, indicó que lo que cambiará es la eliminación de cobros indebidos y abusos que se realizaban mediante esta modalidad.

Estos fueron los puntos claves que destacó:

–Las pulseras o tarjetas ya no se venderán; se tendrán que regalar:

Anteriormente, los asistentes estaban obligados a comprarlas para poder consumir dentro de los eventos, según explicó Escalante durante la entrevista. A partir de ahora, la empresa deberá proporcionarlas sin costo. “No va a desaparecer el sistema. Eso sí lo quiero aclarar, porque se estuvo rumoreando eso: No desaparece, pero esta empresa ya no te va a cobrar el dispositivo o sea el dispositivo te lo tiene que regalar, sea pulsera, o sea tarjeta el sistema que ellos determinen te lo tienen que dar”, detalló Escalante.

–No habrá cobros por precarga:

Antes, los consumidores debían pagar una comisión adicional al recargar saldo en su pulsera o tarjeta. Este cobro ha sido eliminado. “Para ese servicio de precarga, t también cobraban con precarga de 50 pesos 100 pesos, 500 pesos; te cobraban 30 pesos por la precarga. Bueno, eso ya se acabó.

–No habrá cobro por devolución del saldo restante: Antes del acuerdo, si al finalizar el evento sobraba dinero en la pulsera, los asistentes debían pagar una comisión para recuperarlo. Con este nuevo acuerdo, la devolución será gratuita.

Escalante explicó que la Profeco dialogó con Ocesa para exponer las irregularidades del sistema, a lo que la empresa accedió a modificar sus políticas sin oposición. También destacó que esta medida busca brindar mayor transparencia y evitar que los consumidores sean forzados a adquirir productos o servicios que no desean.

Sobre la posibilidad de extender estas regulaciones a otras empresas que operan con el sistema cashless, el titular de la Profeco dijo que actualmente están trabajando en la elaboración de un protocolo o lineamientos generales para aplicarlos en todos los eventos y operadores. Además, mencionó que han detectado prácticas similares, como la venta obligatoria de vasos reutilizables en ciertos festivales, que suelen ser más pequeños, y que la dependencia está investigando estos casos.

Tus derechos como consumidor

Derecho a la información: Antes de comprar un producto o contratar un servicio, los consumidores tienen derecho a recibir información clara y veraz sobre las características, precio, condiciones de venta y garantías del producto o servicio.

Derecho a la educación: Es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos y también las obligaciones que tienen los proveedores. La información es clave para evitar abusos o engaños.

Derecho a elegir: Ningún proveedor puede obligarte o influenciarte para que compres un producto específico. Los consumidores tienen la libertad de decidir qué comprar y dónde hacerlo.

Derecho a la seguridad y calidad: Todos los productos y servicios deben cumplir con estándares de calidad y seguridad. En compras físicas puedes revisar los materiales, etiquetado y garantías, mientras que en compras en línea es importante revisar la ficha técnica del producto antes de comprar.

Derecho a no ser discriminado: Ningún establecimiento puede negarte el servicio por tu género, raza, religión o condición económica. Frases como "Nos reservamos el derecho de admisión" no están permitidas.

Derecho a la compensación: Si un proveedor no cumple con sus obligaciones, tienes derecho a solicitar la devolución de tu dinero y una compensación adicional de hasta el 20% del costo total del producto o servicio. Esto aplica si, por ejemplo, un electrodoméstico defectuoso causa daños en casa o si la calidad del servicio es deficiente.

Un caso emblemático de este derecho fue el concierto de Bad Bunny en el que muchos asistentes no pudieron ingresar a pesar de tener boletos válidos. Aquí se demostró un perjuicio económico y los afectados pudieron exigir una compensación adicional a la devolución de su dinero.

Cabe aclarar que este derecho no aplica en todos los casos. Por ejemplo, si compras un suéter y no te queda, el establecimiento debe permitir el cambio, pero no está obligado a ofrecer una compensación monetaria.

Derecho a la protección: Profeco está para defender a los consumidores y garantizar que los proveedores cumplan con sus obligaciones. Si tienes un problema con una compra y no logras resolverlo con el vendedor, puedes acudir a Profeco para buscar una solución justa.

–¿Cómo saber si un producto cumple con los estándares de calidad?

El titular de Profeco explicó que en compras en línea es más difícil evaluar la calidad de un producto en comparación con compras en tiendas físicas. Sin embargo, recomendó fijarse en la ficha técnica, que debe incluir la composición, garantía e instrucciones de uso.

Si recibes un producto distinto al que compraste o de menor calidad, lo primero es intentar devolverlo. Si el proveedor no responde, Profeco puede intervenir para garantizar que se cumplan tus derechos, ya sea con un reemplazo adecuado o una devolución con compensación.

–¿Qué obligaciones tienen las plataformas de comercio electrónico y los vendedores para garantizar una compra segura?

Las plataformas de comercio electrónico, conocidas como marketplaces (Amazon, Mercado Libre, entre otras), se presentan como intermediarias entre vendedores y consumidores. Sin embargo, la Profeco enfatizado que, debido al cobro de comisiones a los vendedores, también deben asumir parte de la garantía y responsabilidad sobre las transacciones. Aunque existen quejas contra estas plataformas, en la mayoría de los casos se logra una conciliación satisfactoria.

–¿Cómo identificar una tienda en línea confiable?

Uno de los principales consejos es revisar el precio del producto. Si el precio es significativamente menor al de otras tiendas (mucho mayor al 40 por ciento o 50 por ciento más barato), es una señal de alerta. Además, se recomienda verificar que la tienda tenga elementos de seguridad.

En ese aspecto, es importante mencionar que la Profeco ha detectado fraudes en páginas que imitan tiendas reconocidas. En estos casos, se han emitido alertas para prevenir que los consumidores caigan en engaños.

–¿Qué hacer si un producto no llega o si el vendedor se niega a hacer una devolución?

Los consumidores deben contactar de inmediato a la Profeco a través de distintas vías: Teléfono del Consumidor: 55-55-68-87-22; Correo electrónico: [email protected]; Redes sociales, donde un equipo monitorea las menciones para dar atención rápida y la Oficinas de Protección al Consumidor en todo el país, cuyas direcciones están en https://www.gob.mx/profeco.

–¿Es complicado poner una queja en Profeco?

El titular de Profeco aunque reconoció que este proceso podría ser tedioso, destacó que se está buscando simplificarlo, pues en el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum se está buscando minimizar los trámites presenciales. Para presentar una queja, es necesario llevar una breve exposición del caso y un comprobante de compra. Se recomienda guardar y fotografiar estos documentos para facilitar la atención.

Además, Escalante destacó que Profeco cuenta con distintos niveles de conciliación:

Concilia Express: Un método rápido en el que Profeco contacta directamente a la empresa para buscar una solución antes de formalizar la queja.

Conciliación formal: Si no se logra acuerdo en Concilia Express, se inicia un proceso formal donde Profeco cita a las partes y busca una resolución favorable al consumidor.

Proceso judicial: Si no hay solución, Profeco entrega una constancia acta que tiene validez legal para que el consumidor continúe el caso ante instancias judiciales.

–¿Cuánto tiempo tarda una queja en resolverse?

Depende de la complejidad del caso. Concilia Express puede ser inmediato, mientras que los casos formales pueden tomar de tres semanas a seis meses.

En eventos como el Buen Fin, Profeco implementa operativos con módulos y brigadas en centros comerciales para atender inconformidades en el momento. Durante la última edición de El Buen Fin, el 85% de los casos se resolvió de inmediato.

–¿Las empresas extranjeras en línea están sujetas a las mismas reglas que las mexicanas?

De acuerdo con Iván Escalante, titular de Profeco, sí. Para operar en México, las empresas extranjeras deben cumplir con requisitos establecidos por dependencias de GObierno de México. Además, los consumidores tienen los mismos derechos que si compraran en establecimientos nacionales.

Profeco ha tenido mesas de trabajo con Shein, logrando buenos procesos de conciliación. Con otras plataformas como Temu y AliExpress, han recibido quejas y están en proceso de establecer contacto para resolverlas.

–¿Cuáles son los problemas más comunes con estas tiendas?

Los principales inconvenientes que reportan los consumidores son:

Tiempos de entrega prolongados, ya que muchos productos provienen del extranjero.

Calidad del producto, que en algunos casos no corresponde con lo esperado.

–¿Por qué ahora piden mi RFC o CURP para comprar en tiendas chinas?

Este requisito lo impone el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por razones de importación, para identificar a quién va dirigido el producto. De acuerdo con Iván Escalante esto no es algo negativo, ya que puede dar mayor certeza sobre la transacción.

Es importante también que las tiendas protejan los datos personales de los consumidores. Los compradores deben asegurarse de que la tienda tenga una cláusula de privacidad visible y accesible.

¿Cuáles son las recomendaciones que el titular de la Profeco da para compras inteligentes?

Informarse y comparar precios antes de comprar.

Reflexionar si la compra es necesaria y no comprometer otros gastos.

Evitar endeudarse de más.

Utilizar servicios financieros a conveniencia.

Comprar en establecimientos formales, ya que brindan garantías.

–¿Son recomendables las compras a meses sin intereses?

El titular de Profeco recomienda usarlas solo si el bien adquirido va a durar más que el plazo de pago. Es decir, es recomendable para electrodomésticos, muebles o tecnología, pero no para productos de corta vida útil.

Además, también se recomienda monitorear precios antes de comprar. Profeco ofrece herramientas para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas:

Quién es Quién en los Precios, disponible en profeco.gob.mx, permite comparar precios de productos y anticipar ofertas en eventos como el Buen Fin.

Revista del Consumidor, con análisis y recomendaciones, que pronto volverá a publicarse en formato impreso.

Canal de WhatsApp de la Revista del Consumidor, accesible en este enlace; https://whatsapp.com/channel/0029VavRLmYDZ4Lb34JUFk2V para recibir información actualizada sobre consumo responsable.

El titular de Profeco enfatizó siempre durante la entrevista en Usted, Yo y Otros como yo, que en caso de problemas con una compra, los consumidores pueden acudir a Profeco para buscar una solución.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.