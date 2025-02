Consulado de NY respondió en tiempo y forma solicitud de asistencia de "El Mayo": SRE

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer por la noche que el Consulado de México en Nueva York dio respuesta a en tiempo y forma a la solicitud de Ismael "El Mayo" Zambada, quien busca ser extraditado desde Estados Unidos para enfrentar la justicia en su país de origen, ante el temor de enfrentar la pena de muerte.

En dicha fecha, Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, dio a conocer una carta que le envió al Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para exigir su repatriación a territorio nacional.

En el texto, de 34 cuartillas, dirigido al Consulado General de México en Nueva York, el capo afirma haber sido secuestrado en territorio mexicano y trasladado ilegalmente a Estados Unidos. Asimismo, advirtió que su detención sienta un peligroso precedente, pues cualquier mexicano podría pasar por las mismas circunstancias.

Ayer, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, recordó que es una obligación del Estado mexicano acompañar a un detenido en el extranjero y solicitar que sea enviado a territorio nacional si acá tiene pendientes con la justicia. Zambada, afirmó, los tiene. De hecho, arrastra tres órdenes de aprehensión.

El martes, durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Gertz Manero explicó que "prácticamente todos los países en el mundo están sujetos a la Convención de Viena, que establece, entre otros elementos fundamentales, el hecho de que el ciudadano de un país que ha sido acusado o que lleva un juicio en otro país tiene el derecho a que las autoridades de su país lo acompañen, y coadyuven en la investigación y en el desarrollo de ese procedimiento".

"Esa es la Convención de Viena. Se ha aplicado de forma permanente. Este no es un caso de excepción ni para bien ni para mal. Es exactamente lo mismo. Así que lo que esa solicitud está haciendo es refiriendo a hechos que son técnicamente y jurídicamente clarísimos, y que no están en duda. Probablemente para la inmensa mayoría de las personas tenemos que darles la explicación de lo que es la Convención de Viena, que es un tratado multilateral, en el cual todos los países signantes tienen esa obligación. Y esa persona, como tantas otras personas en los Estados Unidos que comenten delitos, siempre tienen el acompañamiento de los consulados. Es una obligación, no es algo excepcional", aseguró Gertz Manero.