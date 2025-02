El nepotismo morenista rechina con tres palabras de Claudia: “Espérense-son-jóvenes”

Aunque el Senado de la República aprobó la reforma en materia de no reelección y nepotismo electoral, las bancadas de Morena y sus aliados, así como el PRI, avalaron las modificaciones para que la entrada en vigor de la propuesta se posponga hasta 2030, algo que no fue compartido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, autora de la iniciativa.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó este jueves a los morenistas que tengan intenciones de participar en los comicios de 2027 o de 2030, y que tengan un vínculo familiar con los mandatarios salientes, a que se esperen hasta las elecciones de 2036, para ser coherentes con la reforma constitucional que ella misma impulsó y que busca prohibir el nepotismo electoral.

“En el caso de que se postulen por otro partido, es el tema de otro partido. En el caso de Morena, ya vimos la posición muy clara de la dirigencia de Morena”, dijo este jueves durante su habitual conferencia matutina, en la que también alentó a los que están interesados en las dos próximas jornadas electorales, ya que consideró que son jóvenes.

“Están jóvenes, que se esperen”, dijo la mandataria federal en alusión a Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal y Ruth González Silva, quienes han sonado como posibles candidatos a reemplazar a sus familiares en algún cargo público en 2027. Además, reiteró que la dirigencia de Morena ha llamado a no postular familiares en 2027, acción que también celebró.

“Esto me parece muy bien, que la presidenta de Morena [Luisa María Alcalde] haga esta propuesta al Congreso de Morena para que quede muy claro [que no busquen reelegirse ni postulen a familiares]. Entonces, eso es lo que hay que respetar, la democracia”, dijo la Presidenta Sheinbaum Pardo.

Este miércoles 26 de febrero, Luisa Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, anunció que, en congruencia con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre nepotismo y no reelección, el partido que lidera “NO PRESENTARÁ propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz”.

En un post publicado en su cuenta de la red social X, Alcalde Luján anunció que presentará ante el Congreso Nacional de Morena una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable incluso para el proceso electoral de 2027, dentro de la militancia del partido guinda.

Esta última medida echaría por tierra, al menos dentro de Morena, la decisión que los senadores de su partido y aliados aprobaron el pasado 25 de febrero: que la reforma propuesta por la Presidenta Sheinbaum contra el nepotismo entre en vigor hasta el año 2030.

En congruencia con la propuesta de la Presidenta @Claudiashein sobre nepotismo y no reelección, nuestro Partido-Movimiento NO PRESENTARÁ propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz. También, presentaremos ante el Congreso Nacional de… — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 27, 2025

Senadores aprobaron la propuesta del Ejecutivo federal, misma que busca prohibir la reelección y el nepotismo electoral, pero, de avalarse en la Cámara de Diputados, la reforma constitucional podría aplicarse hasta el 2030, y no en 2027, lo que permitiría a familiares de Gobernadores a postularse como es el caso de Zacatecas, Guerrero, así como San Luis Potosí, e incluso Nuevo León.

El Senado de la República aprobó la iniciativa de reforma que presentó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia de no reelección y nepotismo electoral, sin embargo, con el apoyo de las bancadas de Morena y sus aliados, así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la entrada en vigor de la propuesta se pospondría hasta 2030, no para 2027 como sugería la mandataria federal.

Este martes, se avaló la iniciativa de reforma, aunque con una modificación que presentó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fracción a la que la oposición ha señalado como la que presionó a los morenistas de la Cámara Alta para aceptar la prórroga, con el supuesto propósito de que en 2027, Ricardo Gallardo, Gobernador de San Luis Potosí sea sucedido en el cargo por su esposa Ruth González Silva.

Gracias a las modificaciones que propuso el PVEM, que impulsó desde que se presentó la propuesta, al menos, los morenistas Félix Salgado y Saúl Monreal podrían aspirar a ser candidatos a gobernadores en 2027, posiciones que actualmente están en manos de sus familiares. Aunque también se ha mencionado el caso de la ecologista Ruth Miriam González.

Durante la discusión de la iniciativa, Manuel Velasco, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista abogó por que ambas prohibiciones, la no reelección y el nepotismo electoral, se apliquen dentro de cinco años. En tanto, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, explicó que la intención es sincronizar ambas prohibiciones en el mismo año.

"Van a presentar una reserva en el PVEM, y la van a acompañar algunos senadores de Morena para que se modifique el transitorio y quede establecido que la propuesta sea a partir de 2030 para armonizarla con la no reelección", señaló Mier, lo que también suscitó una intensa discusión entre entre Adán Augusto López Hernández, el coordinador de Morena y Marko Cortés, Senador del Partido Acción Nacional (PAN).

Gerardina Campuzano, Senadora por el PAN, afirmó que de no prohibirse el nepotismo desde 2027, sería por la intención de Morena de “proteger” a sus amigos y aliados, como, dijo, la dinastía Monreal, enquistada en Zacatecas. Además, la oposición, como forma de protesta, colgó un tendedero con imágenes de los Alcalde Luján, los Taddei y los Monreal, a los que señalaron de contribuir a ese nepotismo.

Estas acusaciones están fundadas en las intenciones que algunos de los mencionados han expresado. Por ejemplo, Saúl Monreal, hermano del Gobernador de Zacatecas, David Monreal, y de Ricardo Monreal, Diputado federal. Saúl, también exalcalde del municipio de Fresnillo, quien en anteriores ocasiones ha manifestado su intención de competir por la gubernatura que en 2027 dejará su hermano, pese al llamado que hizo la mandataria federal.

“Y como dicen ‘el que respira, aspira’, y por supuesto que mi aspiración está ahí presente. 2027, vamos a hacerlo. Nunca se me ha dado la idea de ser hipócrita y de ocultar, al contrario, yo sí lo digo públicamente, esperaré los tiempos procesales”, dijo Saúl Monreal, en entrevista a medios, sobre su aspiración de Gobernar Zacatecas.

“El que respira aspira” dice Saúl Monreal al asegurar que aspira en 2027 a contender por la gubernatura de Zacatecas, cuando su hermano David Monreal deje el mismo cargo “No soy hipócrita” aseguró, minutos después de reconocer que los estatutos de Morena lo prohiben pic.twitter.com/x2v5LzZmq3 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) February 26, 2025

Félix Salgado Macedonio, padre de la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, también había dejado ver que intentaría en 2027, nuevamente, encabezar el Gobierno de ese estado, luego de que en 2021, anularon su candidatura por no haber entregado el informe de gastos de precampaña. En ese momento también era acusado de abuso sexual y acoso, por lo que hija se quedó en su lugar y finalmente ganó la gubernatura de Guerrero.

No obstante, aunque Salgado Macedonio aseguró que acataría el llamado de la Presidenta de México, hizo alusión a la popularidad que cuenta para ser candidato en 2027 por la gubernatura de Guerrero. “(Tengo) 76 puntos, está mal que lo diga porque suena a vituperio, pero todos los encuestados que hace Demoscopía, soy el candidateable que tiene más conocimiento y más porcentaje de aceptación de todos los que encuestan”.

Presume Félix Salgado encuesta que lo coloca con 76 puntos de preferencia en Guerrero, aunque dice que si Morena le dice "no vas, pues no voy". Sin embargo advierte que el partido entraría en una contradicción. "¿Vamos a respetar lo que el pueblo diga o no?", retó pic.twitter.com/soJRHg5KL5 — víctor gamboa arzola (@gamboa_arzola) February 27, 2025

Los Senadores opositores también señalaron que Ruth González, actual Senadora del PVEM y esposa del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, estaría buscando suceder en el cargo a su esposo. No obstante, el diario Reforma publicó una nota en la que se asegura que González Silva se descartó como candidata a Gobernadora de esa entidad en los comicios de 2027.

El rotativo señaló que, mediante un comunicado, la legisladora explicó que quedaba claro que su “deber es servir a la nación desde el Senado” e incluso externó su apoyo a la iniciativa presidencial y su acuerdo de que la reforma debería aplicarse en la elección prevista en tres años, en 2027.

“Convocó a los potosinos a revisitar la historia del Estado, cuando un grupo de familias se traspasaban el poder político y se repartían los cargos públicos, sin aportar al crecimiento económico, al desarrollo y la justicia social, colocando la entidad en los últimos lugares de crecimiento en el país”, señaló la senadora potosina, según refirió Reforma.

“Gracias a esta reforma, que en lo personal considero que debió aplicarse en 2027, acabaremos con los cacicazgos reales, los que hubo en el pasado y que dejaron a nuestro estado en ruinas, marginación, atraso económico y pobreza”, finalizó la Senadora del partido Verde Ecologista.

Sin embargo, pese a este comunicado, este 26 de febrero aceptó ante medios de comunicación que sí participaría en un ejercicio de medición en para la gubernatura de San Luis Potosí. “Por supuesto, claro que participaría en una medición si la gente lo decide. Habría que ver las circunstancias de lo que pueda haber en dos años”, dijo la legisladora del PVEM.

‼️EXTRA‼️ Claro que participaría en un ejercicio de medición en SLP para decidir la candidatura a la gubernatura, dice la senadora Ruth González, esposa del gobernador del estado, pero aclaró que ella nunca ha dicho que será la candidata. pic.twitter.com/opTbVpotA7 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 26, 2025

Una situación similar se podría presentar en Nuevo León, con Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador de ese estado, Samuel García, que aunque actualmente no ostenta ningún cargo público, en 2024, se postuló como candidata por el partido Movimiento Ciudadano para encabezar la Alcaldía de Monterrey, capital de esa entidad, y aunque perdió en los comicios de junio de 2024, podría intentar aspirar a alguna candidatura.

Respecto a la posible entrada en vigor de la reforma que busca prohibir la reelección y el nepotismo electoral, la Presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que su posición es que su propuesta de reforma constitucional se implemente desde el 2027, no obstante, destacó que entiende que el acuerdo al que llegaron Morena y sus aliados, de que se aplique hasta 2030, recae en la decisión de los senadores y los diputados.

Además, enfatizó la importancia de que la reforma quede establecida en la constitución pese a que sea dentro de cinco años. “Yo la mandé al 2027 y mi posición sigue siendo que debería aprobarse para el 2027”, dijo la mandataria federal durante su habitual conferencia matutina de este 26 de febrero.

“Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de la alianza, del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030, entonces ahí ya es una decisión de los senadores y los diputados”, dijo. “Lo que me importe a mí, yo creo que… no a la Presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales”, agregó.

“Esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado y por eso, finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030”, continuó la Presidenta de México, quien consideró que lo importante es que a partir de 2030, de manera constitucional, ya no habrá reelección ni nepotismo, aunque desde ahora califico como “muy mal” que se repita esta situación en los comicios de 2027.

“Finalmente queda en la Constitución, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos y aquel que lo haga en el 2027, pues se va a ver muy mal”, concluyó con el tema.

En 2027, serán 16 estados los que tengan la oportunidad de elegir a sus nuevos gobernadores, entre estos se encuentran: Campeche, Colima, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas.

– Con información de Pulso

