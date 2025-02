Luisa Alcalde: Morena no presentará familiares en elecciones de Durango y Veracruz

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Luisa Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, anunció está tarde que, en congruencia con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre nepotismo y no reelección, el partido que lidera “NO PRESENTARÁ propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz”.

En un post publicado en su cuenta de la red social X, Alcalde Luján anunció que presentará ante el Congreso Nacional de Morena una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable incluso para el proceso electoral de 2027.

Esta última medida echaría por tierra, al menos dentro de Morena, la decisión que los senadores de su partido y aliados aprobaron el pasado 25 de febrero: que la reforma propuesta por la Presidenta Sheinbaum contra el nepotismo entre en vigor hasta el año 2030.

En congruencia con la propuesta de la Presidenta @Claudiashein sobre nepotismo y no reelección, nuestro Partido-Movimiento NO PRESENTARÁ propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz.

El acuerdo de Morena y sus aliados acotó la intención de la Primera Mandataria, quien buscaba que la reforma entrara en vigor lo antes posible y, no sin una amplia polémica, dio entrada a que en 2027 morenistas como Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, además de la ecologista Ruth Miriam González, puedan aspirar a ser candidatos a gobernadores de los estados Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí, gobernados actualmente por una hija, un hermano y un esposo, respectivamente.

Esta mañana, la Presidenta Sheinbaum Pardo se refirió al tema y dijo que posponer la aplicación de la Ley contra el nepotismo para 2030 fue parte del acuerdo al que tuvo que llegar Morena para obtener la mayoría calificada y que la iniciativa quedará en la Constitución. Sin embargo, advirtió que si algún familiar llega a postularse en 2027, "va a quedar muy mal".

"En el acuerdo al que tienen que llegar en un Congreso se toman decisiones. Decía el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 2027, sino que fuera en el 2030. [..] Es lo que se logró en el Senado y me parece bien porque finalmente queda en la Constitución", expuso la titular del Ejecutivo en su tradicional conferencia matutina.