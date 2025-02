Marco Rubio: Queremos que México haga más, pero hay cosas buenas nunca antes vistas

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, resaltó la importancia de la cooperación con México para combatir los cárteles de la droga al señalar que estos grupos representan una amenaza tanto para ambos países.

En una reciente entrevista con Brian Kilmeade de Fox News, el Secretaio Marco Rubio mencionó que se han realizado reuniones con autoridades mexicanas y que se espera que México intensifique sus esfuerzos en la lucha contra los cárteles.

El Secretario Rubio enfatizó que Estados Unidos tiene derecho a defender su interés nacional y que, aunque se busca trabajar en conjunto con México, la seguridad nacional es una prioridad. "Bueno, pero lo que queremos es trabajar con los mexicanos. Queremos trabajar con ellos para perseguirlos porque están en el terreno", agregó.

This is an exciting time at the @StateDept. Under @POTUS' peace through strength vision, we have the chance to remake our foreign policy and put America First.

Check out the full interview with @foxandfriends: https://t.co/7W7w3yiUuQ pic.twitter.com/OhDGk2sx2H

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 27, 2025