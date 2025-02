El icónico actor Gene Hackman, su esposa y su perro son hallados sin vida en su casa

El dos veces ganador del Óscar, de 95 años, ha sido hallado sin vida en su residencia de Nuevo México (Estados Unidos) la tarde del miércoles junto a su esposa, Betsy Arakawa, y su mascota.

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS).- Triste noticia para el mundo del cine. Tal y como ha trascendido esta mañana, el actor Gene Hackman, una de las leyendas vivas de Hollywood, ha sido encontrado muerto junto a su mujer, Betsy Arakawa, y su perro el miércoles por la tarde en su casa de la localidad de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (Estados Unidos), según han confirmado fuentes policiales a un medio de comunicación local.

Tal y como habría informado el sheriff del condado, Adán Mendoza, se desconocen las causas de los fallecimientos tanto del icónico intérprete, de 95 años, como de la pianista clásica -con la que llevaba casado más de tres décadas-, ni cuándo podrían haberse producido, aunque no se han apreciado indicios de que se hubiera cometido un acto criminal o que sus muertes hayan sido violentas.

Aun así se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso, que ha dejado impactado al mundo del cine, que pierde a uno de sus actores más icónicos y con una de las trayectorias más destacadas de Hollywood.

Ganador de dos Óscar -estuvo nominado a la estatuilla en cinco ocasiones-, de cuatro Globos de Oro y de dos Bafta, entre otros reconocimientos, Gene Hackman participó en más de 80 películas, y será recordado por sus personajes en cintas como Bonnie and Clyde, The French Connection (que le valió su primer premio de la Academia en 1972), Superman, Unforgiven, The Firm, o The Royal Tenenbaums.

En 2004, tras participar en Welcome to Mooseport, el actor anunció su retirada de los escenarios, y desde entonces sus apariciones públicas habían sido contadas al llevar una vida lejos de los focos junto a su esposa -con la que se casó en 1991- en su hogar de Santa Fe.

