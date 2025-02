El Primer ministro británico insta a EU a garantizar un acuerdo sólido para Ucrania

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- En el marco de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, el Primer Ministro británico, Keir Starmer, enfatizó la importancia de que cualquier acuerdo alcanzado "debe evitar que Putin regrese por más", durante una reunión en la Casa Blanca con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Presidente Trump expresó su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego que ponga fin a la guerra en Ucrania, mientras que el Primer Ministro Starmer destacó que el pacto debe incluir medidas claras para garantizar la seguridad y estabilidad a largo plazo.

No obstante, Trump destacó los avances en las negociaciones, aunque evitó referirse directamente a la invasión rusa de hace tres años. En cambio, centró su discurso en el posible acuerdo que permitiría a Estados Unidos acceder a parte de los recursos minerales estratégicos de Ucrania.

Starmer destacó que un acuerdo débil podría dejar a Ucrania vulnerable a futuras agresiones por parte de Rusia, lo que pondría en riesgo no solo la región, sino también la seguridad global.

When the UK and the US work together, we get things done. pic.twitter.com/C1iAUL0TVn

El mandatario británico también resaltó que cualquier pacto debe garantizar que Rusia no se beneficie de su agresión y aseguró que Reino Unido está dispuesto a desplegar tropas para hacer cumplir el acuerdo.

Incluso, insistió en que el objetivo principal debe ser evitar que el Presidente ruso, Vladimir Putin, vuelva a amenazar la soberanía ucraniana, reafirmando el compromiso británico con la estabilidad en la región.

Horas antes, Trump extendió la declaración de emergencia nacional con respecto a Ucrania, vigente desde el 2014 tras la anexión rusa de la península de Crimea, en vísperas de la visita del Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski,a la Casa Blanca.

Make sure everyone sees. pic.twitter.com/UquVU2au21

BREAKING: In yet another stunning senior moment, Donald Trump either refuses to admit or cannot remember calling President Zelensky a dictator. President Biden would have been excoriated by the press for having a similar lapse.

El decreto hace mención a "la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos" que suponen las acciones y políticas de ciertos actores contra las instituciones democráticas en Ucrania, su seguridad, soberanía e integridad territorial.

Asimismo, el texto menciona que a través de esta declaratoria continúan las sanciones impuestas en marzo de diciembre de 2014, así como las de septiembre de 2018 y más recientemente las vigentes desde febrero de 2022, con motivo de la invasión rusa de Ucrania, que ha cumplido ya tres años.

La prórroga llega en vísperas de la inminente y esperada reunión de este viernes en la Casa Blanca entre Trump y Zelenski, la cual estuvo en riesgo de no celebrarse debido a las reticencias del mandatario estadounidense. Finalmente, fue persuadido por el Presidente Emmanuel Macron, a petición de Kiev, según informa la prensa francesa.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su confianza en que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no atacaría nuevamente Ucrania y respetaría los términos de un eventual acuerdo de paz. Trump subrayó que dicho acuerdo aún no se había alcanzado, pero expresó su optimismo al respecto. "Creo que cumplirá su palabra", declaró en respuesta a preguntas de la prensa sobre las garantías de que Rusia no violaría un futuro pacto si Estados Unidos no se involucraba directamente en las medidas de seguridad solicitadas por Kiev y Europa.

The bond between the UK and the US couldn’t be stronger.

Thank you for your hospitality, @POTUS. pic.twitter.com/tcAtp2hzCY

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 27, 2025