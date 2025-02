Padre entrega a su hijo adolescente por el asesinato de niña de 7 años en Argentina

El incidente ocurrió cuando una madre fue despojada de un vehículo en el que viajaba junto a su hija, quien quedó dentro del automóvil después de que los adolescentes de 14 y 17 años le robaran la unidad.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- El crimen de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada en La Plata, Argentina, durante el robo del auto de su madre, ha provocado gran conmoción entre los habitantes. Uno de ellos es Héctor, padre del adolescente de 17 años detenido por el caso, quien reveló ser el responsable de entregar a su hijo a las autoridades.

En las últimas horas, el hombre comentó en una entrevista que su hijo "vivía en la calle y tenía problemas con las drogas", por lo que exigió a la Justicia “no soltar al menor” ni a su cómplice, un chico de 14 años que también participó del crimen, hasta que cumpla su castigo.

"Mi hijo vivía en la calle y tenía problemas con las drogas", confesó Héctor. Además, aseguró que, pese al dolor que siente como padre, considera que el joven debe asumir las consecuencias de sus actos: "Quiero que pague por lo que hizo".

🇦🇷 Dolor en La Plata 🕊️ | El asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años, conmociona a Argentina.

🚨 Dos adolescentes de 14 y 17 años fueron detenidos, uno de ellos entregado por su propio padre. 💬 ¿Qué medidas deben tomarse ante esta crisis? #justiciaparakim #Argentina pic.twitter.com/Zlrgbc2Twt — Digital News QR (@DigitalNewsQR) February 27, 2025

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió cuando una madre fue despojada de un vehículo en el que viajaba junto a su hija, quien quedó dentro del automóvil después de que los adolescentes de 14 y 17 años le robaran la unidad.

Desesperada, la madre comenzó a gritar para alertar que su hija de siete años; sin embargo, la manor de edad perdió la vida trágicamente al salir del vehículo, después de ser arrastrada por varias cuadras.

Tras el incidente, el padre del responsable relató cómo fue el momento en que localizó a su hijo y tomó la decisión de entregarlo a la policía: “Había ido a comprar a Buenos Aires. Me llama mi hija y me dice que robó un auto y mató a una nena y que estaba escondido. Le dije: ‘Retenémelo ahí y lo entregamos’“.

El crimen de Kim Gómez, una niña de 7 años, ocurrió el martes 25 de febrero de 2025 por la noche en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata, Argentina. pic.twitter.com/bbTbR1afRm — Jose Lybrado (@joselybrado) February 27, 2025

Héctor destacó que el joven de 17 años se escondía en la casa de su abuela, a quien emprendió y llevó a las autoridades para dar seguimiento al caso: “Pudo haber sido mi nieta, que tiene 5 años; la hermana, que tiene 12. No hablé nada con él (su hijo). Apenas entré a la casa, él (por el tío del menor detenido) ya lo estaba sacando”.

Finalmente, el papá del mayor de los delincuentes se refirió a los familiares de Kim González, donde ofreció una disculpa por el incidente: “Así como lo entregué, le dije que no me llame porque no lo pienso sacar. Que pague lo que hizo”.

Por su parte, el padre de la niña aseguró que, al igual que su esposa, está destrozado por los hechos, donde se dijo incapaz de comprender la brutalidad de los hechos.

🚨KIM GOMEZ era una niña de 7 años que unos delincuentes menores de edad, de 14 y 17 años la mataron para robarse un auto en la Plata, Argentina. 🇦🇷 Estos delincuentes deberían recibir pena de MUERTE, gente así sobra en la sociedad. ¿Estás de acuerdo? pic.twitter.com/NIZN3luNDr — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) February 27, 2025

“La mayoría somos padres, pónganse un segundo en mi lugar. Estoy destrozado, tenía la hija perfecta, la hija con la persona que siempre amé. A estos pibes no les importó. Tenemos entendido que después de que se dieron a la fuga estaban como si nada. Ahí te das cuenta de la clase de persona que son. Me gustaría que sufran un poco de lo que yo estoy sufriendo”, concluyó.