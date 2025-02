Pastillas y circunstancias sospechosas rodean la muerte de Gene Hackman y su esposa

Madrid, 27 de febrero (EuropaPresS).- Este jueves se dio a conocer la noticia de la muerte de Gene Hackman, de 95 años, y de su esposa, Betsy Arakawa, de 63 años. El cuerpo del actor ganador de dos premios Oscar y el de su mujer, además de uno de sus perros, fueron hallados sin vida en su casa de Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos. Aunque en un principio se descartó un posible crimen, la investigación dio un giro.

Sus muertes fueron calificadas como "de naturaleza lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas", según la declaración jurada publicada por las autoridades de Nuevo México. Según el texto, la puerta principal de la residencia Gene Hackman estaba "abierta y sin asegurar". Ya en el interior, los agentes encontraron "un perro sano corriendo suelto en la propiedad, otro perro sano cerca de la mujer fallecida, un perro muerto tumbado cerca de la mujer en un armario del baño, el calentador movido, un frasco de pastillas abierto y pastillas esparcidas junto a la mujer". Además, el cuerpo de Hackman estaba "en otra habitación" y no había "signos evidentes de una fuga de gas".

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Santa Fe no encontró signos de una posible fuga o envenenamiento de monóxido de carbono. En caso de que hubiera habido una fuga de monóxido de carbono, el gas podría haber salido de la casa por la puerta principal abierta antes de que llegaran las autoridades. La compañía de gas New Mexico Gas Company también aseguró que "hasta ahora, no hay señales o pruebas que indiquen que hubo problemas con las tuberías dentro o alrededor de la residencia".

