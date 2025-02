Drogas, secuestro, destrucción. Muerte. Mucha muerte. Estos son los 29 extraditados

-Con información de Alfonso López Dávila

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).– El Gobierno de México ha extraditado a Estados Unidos a un grupo de élite de 29 capos de la droga. Se trata de un hecho sin precedentes. La entrega de estos criminales se da en el marco de la negociación tarifaria con el Gobierno de Donald Trump y sobre todo, como revelaron fuentes de primer nivel a SinEmbargo, justo cuando el Poder Judicial intentaba liberar a 12 de estos capos.

En un primer momento se dio a conocer que la lista la encabezaban Rafael Caro Quintero, el fundador del Cártel de Guadalajara, a quien Washington buscaba enjuiciar desde hace décadas por su papel en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Y que también la completaban Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, ex líder de Los Zetas y fundador del Cártel del Noreste, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, quienes habían logrado postergar su traslado a EU mediante una serie de amparos sustentados en la afirmación de que ellos no son miembros del crimen organizado, sino homónimos, pese a la evidencia en su contra.

Lo cierto es que México también extraditó a otros grandes capos como Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder prófugo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los principales objetivos de Washington. “Tony Montana” era el encargado de adquirir armamento en grandes cantidades para el CJNG, de coordinar las “acciones violentas” en contra de grupos antagónicos, además de que es considerado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como el encargado de las actividades de blanqueo de capital y narcotráfico internacional.

De igual forma se extraditó a Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, quien lideró el Cártel de Juárez después de la muerte de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, en 1997. Vicente fue arrestado en 2014, unos 17 años después de la muerte de su hermano y encerrado en la prisión de Puente Grande, Jalisco.

También se llevó a EU a José Jesús Méndez Vargas, alias “Chango”, líder y fundador de La Familia Michoacana. Su detención se dio en 2011, en el Gobierno de Felipe Calderón, quien en 2010 había asegurado que Nazario Moreno González “El Chayo”, había muerto y su lugar había sido tomado por José Jesús. En 2013 esto se desmentiría con la reaparición de Nazario Moreno, quien ante la pifia del Gobierno de Felipe Calderón operó impunemente en Michoacán.

Pamela Bondi, la Procuradora General de Estados Unidos, reveló en un comunicado oficial una lista de seis capos por los cuáles el Gobierno de Estados Unidos pediría la pena de muerte, entre ellos Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.

La lista la complementan integrantes de diferentes cárteles de la droga y células de éstos que operan tanto en México como en Estados Unidos y que estaban presos en 10 centros penitenciarios en México. Se trata de miembros del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel Golfo, del Cártel de los Beltrán Leyva, de Los Zetas, La Familia Michoacana, El Cártel de Juárez, además de facciones como “Los Chapitos”, La Línea, Los Ciclones, entre otros. Los detenidos fueron llevados a prisiones de Chicago, Illinois; Houston, San Antonio y McKinney, en Texas; Nueva York: Phoenix, Arizona; Washington, D.C, y White Plains (NY).

Varios de los 29 capos extraditados este jueves de México a Estados Unidos estaban por irse a casa gracias a fallos de jueces, magistrados y ministros que, con anterioridad, les habían conseguido amparos recurrentes, incluso por años, para evitar su entrega a las autoridades de EU, entre otras concesiones relacionadas con sus sentencias, revelaron fuentes de alto nivel a SinEmbargo.

Las autoridades federales temían que entre 12 y 15 de los 29 extraditados fueran liberados por jueces en las siguientes horas, lo que habría complicado cualquier negociación para detener los aranceles de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas. Entre ellos estaban Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oswguera Cervantes, alias “El Mencho”, y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas e identificados como “Z-40” y “Z-42”, respectivamente.

Rafael Caro Quintero, conocido como “el narco de narcos”, fue miembro fundador del extinto Cártel de Guadalajara junto a Miguel Ángel Felix Gallardo. El capo inició en el mundo de la drogas sembrando marihuana. Fue detenido en 1985 en Costa Rica y encarcelado 28 años en un penal de Jalisco. En 2013 quedó libre tras cumplir su condena, pero diez días después de su liberación un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión en su contra, pero él ya estaba fuera. Nueve años más tarde fue capturado nuevamente.

La DEA lo tiene fichado por el secuestro y asesinato del agente Enrique "Kiki" Camarena en 1985, y por otros crímenes relacionados con el tráfico de mariguana y cocaína, y por delincuencia organizada junto con Miguel Ángel Félix Gallardo "El Jefe de Jefes" y Ernesto Fonseca Carrillo "El Neto", aunque él ha negado haber participado en su tortura y homicidio.

"El narco de narcos" fue uno de los principales capos en los años ochenta y de los primeros en enviar droga a gran escala hacia Estados Unidos. Luego de nacer el 3 de octubre de 1952 en una ranchería de Badiraguato, Sinaloa, cuna de los grandes capos mexicanos como Joaquín "El Chapo" Guzmán, amasó una gran fortuna y autos Grand Marquis al grado de ofrecer, según se dice, pagar la deuda externa del país para que lo dejaran seguir operando. Este jueves fue extraditado a Nueva York.

Miguel Ángel Treviño Morales, alias "Z40", pasó años delinquiendo como pandillero, paradójicamente, en Estados Unidos, país al que fue extraditado. Este sujeto nacido en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, creció en Dallas, Texa, hasta que en los años 90 fue contratado por el líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, dentro del brazo armado del cártel, Los Zetas, y se convirtió pronto en su hombre de confianza.

Treviño Morales se encargaba de cobrar la extorsión en todas las plazas de la droga controladas por el Cártel y más tarde fue jefe de plaza en Nuevo Laredo y en Veracruz. En Estados Unidos es acusado de contrabando de cocaína.

En 2010, cuando Los Zetas se independizaron del cártel del Golfo, se convirtió en la mano derecha del líder del cártel Heriberto Lazcano, alias "El Lazca". Al Z-40 se le vinculó con el incendio Casino Royale de Monterrey en 2011 que dejó un saldo de 52 personas muertas. También se le atribuye la masacre de 49 reos y la fuga de 37 del Centro de Reinserción Social de Apodaca en 2012.

Luego del asesinato de El Lazca, Treviño Morales asumió el liderazgo de Los Zetas. En esas fechas se le acusó de estar detrás del asesinato de un hijo de Humberto Moreira, exgobernadr de Coahuila. También se le atribuye el ser responsable de la masacre de Allende, en Coahuila,a donde junto con su hermano Óscar Omar Treviño Morales —también extraditado— Los Zetas destrozaron e incendiaron todo a su paso: casas, ranchos, negocios.

Fue detenido en julio de 2013. Las imágenes de su captura fueron inéditas al mostrarlo sin esposa posar entre militares. Desde entonces había evitado la extradición mediante juicios de amparo en los que alegaba ser un homónimo. Este jueves fue extraditado a Washington, D.C.

Oscar Omar Treviño Morales alias “Z-42” es considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Detenido en marzo de 2015, se dio a conocer que era responsable de agresiones a representaciones diplomáticas de Estados Unidos en Nuevo León y Tamaulipas, el incendio al Casino Royale en 2011 donde fallecieron 52 personas, el homicidio de un oficial, coordinador de la Policía Estatal Acreditable de Nuevo Laredo y el Secuestro y homicidio de migrantes en San Fernando Tamaulipas.

Tras la captura de su hermano en 2013, asumió el control de este grupo el cual operaba en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. La DEA ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de información que condujera a su captura. El “Z-42" era buscado por numerosos crímenes en México y Estados Unidos como tráfico de drogas y personas y lavado de dinero.

El “Z-42” también está relacionado con la masacre de Allende ocurrida en 2011, en donde se cree que al menos 300 personas de esta comunidad fueron asesinadas por Los Zetas. Este jueves fue extraditado a Washington, D.C.

Antonio Oseguera Cervantes o “Tony Montana” es el hermano del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho". En México, fue detenido en dos ocasiones. La primera en diciembre de 2015 durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, al tratar de evadir un retén. La segunda, en 2022, en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que a la fecha se conozca cómo quedó en libertad luego de su primera detención hace siete años.

“Tony Montana” era el encargado de adquirir armamento en grandes cantidades para el CJNG, de coordinar las “acciones violentas” en contra de grupos antagónicos, además de que es considerado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como el encargado de las actividades de blanqueo de capital y narcotráfico internacional. En este país cumplió una sentencia de prisión en julio de 2001 luego de ser arrestado en 1996 por tráfico de heroína. Posteriormente fue deportado a México, en donde continúo con sus actividades criminales.

Un año después de su arresto en 2015, el cual libró en condiciones que no han sido esclarecidas por las autoridades, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra por brindar apoyo material a las actividades de narcotráfico realizadas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación y a Los Cuinis, identificados como cuñados de "El Mencho", así como sus operadores financieros.

Su papel dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación se conoció a raíz de la información que fue filtrada por el grupo de hackers conocido como Guacamaya. En un informe catalogado como “Urgente” del 11 de agosto de este año, reseñado por Milenio, el 14vo Batallón de la Guardia Nacional en Jalisco reveló que aunque “El Mencho” era el líder del CJNG, el mando ahora compartido con sus hermanos Antonio Oseguera y Abraham Oseguera. Este jueves fue extraditado a Washington, D.C.

Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, es el hermano de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Nació en Navolato, Sinaloa, y controlaba el Cártel de Juárez junto con José Esparragoza, “El Azul”. El FBI lo tenía en la mira desde 2000, luego de que un jurado federal en Texas lo acusó de varios delitos, incluidos asesinato, tráfico de drogas y lavado de dinero. Incluso se ofreció una recompensa de 5 millones de dólares. En México el monto era de 30 millones de pesos. Fue detenido en 2014. Desde 2015 se pidió su extradición a Estados Unidos, la cual ocurrió este día. Fue llevado a Nueva York.

Víctor Carrillo Fuentes lideró el Cártel de Juárez después de la muerte de su hermano en 1997. Aunque autoridades estadounidenses destacan la colaboración con el Cártel de Sinaloa, a partir de 2004 “El Viceroy" tuvo grandes enfrentamientos con la organización liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “Mayo” Zambada por el control de territorios.

Tras la falsa muerte de Nazario Moreno González “El Chayo”, anunciada en diciembre de 2010 por el Gobierno de Calderón —un capo que reaparecería en 2013—, José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango”, tomaría el control de “La Familia Michoacana”, organización criminal de la cual fue fundador.

José de Jesús se formó en las filas del cártel de Sinaloa, tomó prácticas militares, perteneció al grupo de “Los Talibanes” y comandó un grupo de pistoleros bajo las órdenes de Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, antes de unirse a La Familia. Hasta su detención en junio de 2011, José de Jesús era responsabilizado del trasiego y venta de cocaína, cristal y mariguana, en distintos estados del país y en Estados Unidos.

Erick Valencia Salazar, “El 85”, es identificado como líder de “Los Matazetas”. EU lo identifica como miembro fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Es señalado de traficar cocaína desde 2003 y controlar el trasiego en áreas del centro de México, así como en Jalisco, Baja California, Colima y Michoacán. Se le involucra en secuestros, asesinatos, corrupción pública y otras actividades ilegales. Valencia Salazar está acusado desde 2018 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por narcotráfico. Fue extraditado a Washington, D.C.

José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito” o “El 90” fue líder del grupo armado conocido como Los Chimales, el cual estaba encargado de realizar tareas de protección de Los Chapitos. “El Güerito”, de 44 años, fue detenido apenas el pasado 19 de febrero en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pese a no ser uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Estados Unidos, Canobbio Inzunza fue señalado como uno de los operadores clave de Los Chapitos. Junto a su hermano, Jorge Abraham, alias “El Bronto”, lidereaba el grupo de seguridad armado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y dirigía operaciones de seguridad, planificación de rutas de narcotráficos y redes de distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina a nivel internacional. Este jueves fue llevado a Chicago, Illinois.

Norberto Valencia González, alias “Socialitos”, era el principal operador financiero del Cártel de los Beltrán Leyva, a través de cinco empresas, realizaba operaciones de blanqueo de activos. Fue detenido en septiembre de 2023, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, durante un operativo conjunto de elementos de la FGR, Semar y policías estatales.

“Socialitos” es acusado de lavado de dinero y delitos contra la salud. Las autoridades estadounidenses lo acusan de blanquear millones de dólares para los Beltrán Leyva. Este jueves fue llevado a Chicago, Illinois.

Rodolfo López Ibarra, alias "El Nito Amavizca", fue jefe de los Beltrán Leyva en Sonora, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa y Baja California. Su zona de control era Acapulco y Zihuatanejo, en Guerrero.

Los reportes de prensa señalan que era hijo de Rodolfo “El Zurdo” López Amavizca, comandante de la extinta Policía Judicial del Estado y Federal, hasta el 15 de febrero de 1999, cuando fue acribillado a balazos en la habitación de un hospital privado en Hermosillo, donde convalecía.

Jesús Alberto Galaviz Vega fue hasta su detención en 2013 jefe regional de Los Zetas en Coahuila y Tamaulipas. En febrero de 2024 fue sentenciado a 20 años por el delito de delincuencia organizada.

Lucio Hernández Lechuga, “El Lucky”, era líder regional de “Los Zetas” en Veracruz, Oaxaca y Puebla, con actividades delictivas de venta de droga, asaltos a camiones, robo de combustible, acopio de armas y narcomenudeo. Fue detenido en 2011 por a Marina de México que lo buscaba por la desaparición de nueve de sus elementos en Veracruz. Hernández Lechuga fue uno de los fundadores de “Los Zetas” . Desde 2009 era señalado como uno de los 37 delincuentes más peligrosos del país. Fue extraditado este jueves a McKinney, Texas.

Ramiro Pérez Moreno, “El Rama”, es un líder regional de “Los Zetas”. La Marina lo detuvo en marzo de 2015. En ese entonces se dio a conocer que pretendían asumir el mando de “Los Zetas” luego de la detención de Oscar Omar Treviño Morales. En México se le vincula con delitos de alto impacto en Tamaulipas, y a la violencia debido a la disputa del territorio con grupos antagónicos, así como con acciones en contra de autoridades. También se le atribuye coordinar secuestros, extorsiones y tráfico de personas, en los municipios de Villa Unión, Guerrero, Hidalgo y Coahuila, así como el trasiego de droga a los Estados Unidos de América, y de armas hacia territorio nacional. Fue extraditado este jueves a McKinney, Texas.

José Rodolfo Villareal Hernández, alias “Gato”, era el jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyv. Es buscado por el asesinato de un hombre en Southlake, Texas En 2020 ingresó a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI. Fue extraditado este jueves a McKinney, Texas.

Miguel Ángel Rodríguez Díaz es un miembro de alto rango del cártel de Los Zetas, quien es requerido por Estados Unidos. La Corte Federal para el Distrito Este de Texas busca juzgarlo porque entre 2007 y 2012 traficó cocaína a EU. Fue extraditado este jueves a McKinney, Texas.

José Bibiano Cabrera Cabrera, “El Durango”, era jefe de la plaza Altar, Sonora, del Cártel de Sinaloa. Estaba al frente del Grupo Delta y reportaba directamente a los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Fue extraditado a Phoenix, Arizona.

