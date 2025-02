Rose Girone, la sobreviviente del Holocausto más longeva, fallece a los 113 años.

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS).- Rose Girone, la sobreviviente del Holocausto más longeva, ha fallecido a los 113 años en una residencia de ancianos de la localidad estadounidense de Bellmore, en Nueva York, según informó su familia.

La hija de Girone, Reha Bennicasa, confirmó su fallecimiento, que tuvo lugar este lunes, según dio a conocer la cadena de televisión estadounidense CNN.

Girone, cuyo nombre de nacimiento era Rosa Raugvogel, nació en 1912 en el seno de una familia judía en el sureste de Polonia, que entonces formaba parte de la Unión Soviética, pero siendo niña se mudó a la ciudad alemana de Hamburgo.

En 1937, se casó con un judío alemán, Julius Mannheim, que fue deportado a Buchenwald, un campo de concentración en el centro de Alemania, cuando ella estaba embarazada de nueve meses. En 1938, nació su hija Reha.

Condolences: Rose Girone, the oldest Holocaust survivor, has passed away. She celebrated her 113th birthday last month, making her the oldest known Holocaust survivor in the world.

Rose was born in Janov, Poland, on January 13, 1912. She married Julius Manheim in 1938 and was… pic.twitter.com/uFONLLzpnL

