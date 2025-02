EU reconoce decomisos de fentanilo, seguridad fronteriza y entrega de 29 mexicanos

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió el día de ayer con una delegación de seguridad de alto nivel de México, encabezada por el Canciller Juan Ramón de la Fuente, para reforzar la cooperación bilateral. En el encuentro se discutieron estrategias para combatir el crimen organizado, así como frenar el tráfico de drogas y armas en la región.

La portavoz Tammy Bruce detalló a través de un comunicado que durante la reunión, Rubio reconoció el despliegue de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional mexicana en la frontera, así como los decomisos de fentanilo y precursores químicos. Destacó además la extradición de figuras clave del narcotráfico hacia EU, lo que, dijo, contribuye a la seguridad de ambas naciones.

Por su parte, el Gobierno de México subrayó su compromiso con la cooperación en seguridad, pero bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía, ejes establecidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En la reunión participaron altos funcionarios de seguridad de ambos países. Del lado mexicano, estuvieron presentes el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; el Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, y el Secretario de Marina, Raymundo Morales. Por parte de EU, acompañaron a Rubio la Fiscal General Pam Bondi y el Secretario de Defensa Pete Hegseth, entre otros.

Durante el encuentro se revisaron los operativos recientes contra el narcotráfico y el intercambio de información en inteligencia e investigación. México resaltó las acciones realizadas en incautaciones de drogas y detenciones de líderes criminales.

La extradición de los 29 capos fue un factor central en la reunión. Entre ellos, se encuentran Rafael Caro Quintero, Rosalinda González Valencia, esposa de "El Mencho", y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas. Estos criminales enfrentaban procesos judiciales en México, pero su entrega a EU. se aceleró ante el riesgo de que jueces les otorgaran la libertad.

De acuerdo con información revelada en el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, el Gobierno de México temía que entre 12 y 15 de los extraditados fueran liberados en las próximas horas. Esto habría dificultado las negociaciones con EU en temas comerciales, como la posible imposición de aranceles.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, recordó que el proceso de extradición en México, según la Ley, no debería durar más de 45 días. Sin embargo, algunos casos llevaban hasta 11 años sin resolverse debido a recursos legales interpuestos por los acusados.

La reunión concluyó con el compromiso de ambos gobiernos de establecer un cronograma de seguimiento a las acciones de seguridad. Se buscará mantener la coordinación operativa para frenar las actividades del crimen organizado en ambos países.

La delegación mexicana reafirmó su postura de fortalecer la cooperación con EU, pero sin comprometer su soberanía. A su vez, Washington reiteró su interés en garantizar que las acciones no se limiten a reuniones diplomáticas, sino que se traduzcan en resultados concretos.

México ha intensificado las acciones contra el narcotráfico en los últimos meses, en un esfuerzo por mejorar la seguridad y, al mismo tiempo, evitar presiones comerciales y diplomáticas por parte de EU.

Las autoridades de ambos países se comprometieron a continuar con reuniones periódicas para evaluar avances y ajustar estrategias conforme sea necesario.

BIG NEWS! Last night, 29 Mexican Cartel Members were extradited to the United States. President Trump directed the Department of Justice and the Department of State to make this happen, and Attorney General Bondi and Secretary of State Rubio did a tremendous job in getting this…

— Karoline Leavitt (@PressSec) February 28, 2025