Científicos descubren en Nuevo México evidencias de vehículos usados hace 20 mil años

Madrid, 28 de febrero (EuropaPress).- Científicos han descubierto evidencias tempranas de la tecnología de transporte utilizada por los primeros pobladores conocidos en el actual territorio de Estados Unidos, hace más de veinte mil años.

Un equipo de investigación, dirigido por la Universidad de Bournemouth y publicada en Quaternary Science Advances., descubrió una serie de huellas de arrastre, probablemente causadas por vehículos improvisados hechos con postes de madera, junto a antiguas huellas humanas en el Parque Nacional White Sands, Nuevo México. Estudios anteriores de los investigadores descubrieron que algunas huellas en el Parque datan de hace 23 mil años, reescribiendo la historia al retrasar la fecha de la actividad humana más antigua conocida en las Américas.

"Sabemos que nuestros primeros antepasados debieron haber utilizado algún tipo de transporte para llevar sus posesiones mientras migraban por el mundo, pero la evidencia en forma de vehículos de madera se ha podrido", dijo en un comunicado el profesor Matthew Bennett de la Universidad de Bournemouth, quien dirigió el estudio. "Estas marcas de arrastre nos dan la primera indicación de cómo movían cargas pesadas y voluminosas antes de que existieran los vehículos con ruedas", agregó.

Algunas de las huellas que encontró el equipo estaban formadas por una sola línea, probablemente creada al arrastrar dos postes unidos por un extremo. Otras huellas consistían en dos líneas paralelas, lo que sugiere que estaban hechas de dos postes, cruzados en el medio.

Los vehículos hechos con postes unidos de esta manera se llaman "travois" y se sabe que se han utilizado en la historia de América del Norte a partir de relatos de los pueblos indígenas.

La longitud de las huellas descubiertas en este estudio varía de dos a cincuenta metros, habiéndose conservado en barro seco y enterrado por sedimentos.

El hecho de que aparezcan junto a huellas humanas sugiere que los travois fueron tirados por personas, en lugar de animales. Muchas de las huellas alrededor de las huellas parecen ser de niños, por lo que el equipo cree que grupos de niños los seguían o caminaban a los lados mientras los adultos tiraban

Los pueblos indígenas que han participado en los estudios en el Parque Nacional White Sands estuvieron de acuerdo con esta conclusión.

"Mucha gente estará familiarizada con empujar un carrito de compras por un supermercado, moviéndose de un lugar a otro con niños colgados. “Parece ser el equivalente antiguo, pero sin ruedas”, dijo el profesor Bennett.

Para dar mayor validez a sus teorías, el equipo armó su propio y sencillo travois con postes de madera que luego arrastraron por las marismas del puerto de Poole en Dorset, Reino Unido, y por la costa de Maine, Estados Unidos.

“En nuestros experimentos, nuestras huellas y líneas en el barro de los postes tenían la misma apariencia que los ejemplos fosilizados que encontramos en Nuevo México”, explicó el profesor Bennett.

22000 yo Prehistoric Travois !

Linear traces and human footprints, evidence of transport technology?

White Sands (New Mexico)

Fig. 5. Southwest part of Area A with the red silty sand removed to reveal a series of linear features and human footprints.https://t.co/Yld2XSiQjj pic.twitter.com/rIlDuuzVQu

— Fred HELLER 🎗️ (@fredHeller1) February 27, 2025