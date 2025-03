Los premios Óscar están cerca: Estos son 10 detalles que sabemos acerca del evento

Por Rafael Cores

Los Ángeles, 28 de febrero (LaOpinión).- La 97ª edición de los premios Óscar está muy cerca (se realizará el domingo 2 de marzo a las 16:00 horas). Y aunque no sabemos qué película se llevará más estatuillas doradas, ya se conocen algunos detalles del show.

¿Cuáles son esas cosas que ya sabemos pasarán en la premiación? A continuación, las listamos:

1. El tema de la gala será la “celebración de la conexión”. La ceremonia incidirá en la naturaleza colectiva y conectiva del cine entre creadores, actores, equipo técnico y audiencia.

2. La ciudad de Los Ángeles tendrá un papel importante, con un mensaje positivo sobre su resiliencia a pocas semanas de los devastadores incendios.

