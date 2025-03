El episodio Trump-Zelenski en 10 momentos: de la burla por su ropa a la imitación

Lo que comenzó como una apacible conversación entre Trump y Zelenski terminó en una tensa discusión ante los medios de comunicación generada por los cuestionamientos de los orígenes de la guerra y el respaldo norteamericano.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homónimo ucraniano, Volodímir Zelenski, protagonizaron una tensa reunión que finalizó de manera precipitada tras el abandono del mandatario europeo de la Casa Blanca sin ninguna clase de acuerdo.

El episodio, que ya ha generado todo tipo de reacciones alrededor del mundo, estuvo marcado por los constantes ataque, amenazas y burlas de Trump hacia Zelenski.

A continuación detallamos los 10 momentos más importantes de la reunión entre Trump y Zelenski:

1. La burla a Zelenski por su vestimenta

Apenas entró Zelenski al despacho Oval de La Casa Blanca, el Presidente Trump no desaprovechó la oportunidad para hacer comentarios en tono de burla acerca de su vestimenta.

“Que elegante”, dijo Trump inclusive antes de saludar a Zelenski. La “broma” volvió a repetirse instantes después, ahora dirigiéndose hacia los periodistas que cubrían la reunión: “Hoy viene muy elegante”, insistió el republicano.

“Hoy se ha arreglado” y “me gusta tu ropa”, señala Trump con sorna sobre la vestimenta de Zelensky. Lo dice el hombre color cheeto que barre el suelo con su corbata y que permite que un tío adulto con gorra lidere su gabinete… pic.twitter.com/MhA6RteJLl — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) February 28, 2025

2. Los cuestionamientos de un reportero a Zelenski por no usar traje

Zelenski, quien desde el inicio de conflicto armado en Ucrania viste de manera sencilla, con ropa de estilo militar, fue exhibido de nueva cuenta por su vestimenta cuando un periodista afín a Trump lo cuestionó sobre por qué no vestía un traje.

"¿Por qué no lleva traje?”, cuestionó Brian Glenn, de la cadena ultraderechista Real America's Voice, provocando las risas del Vicepresidente J.D. Vance.

"¿Por qué no lleva traje? Está al más alto nivel, en la oficina de este país y rechaza llevar un traje, ¿tiene un traje?”, insistió el reportero.

"¿Algún problema?", replicó el Presidente ucraniano, claramente molesto.

"Muchos estadounidenses tienen problemas con que usted no respete el Despacho Oval", dijo el reportero.

"Llevaré un traje cuando acabe esta guerra, quizá uno como el suyo, quizá algo mejor, no lo sé, ya veremos. Quizá algo más barato, gracias", mencionó Zelenski.

3. Trump imita a Zelenski

Fiel a sus costumbres, Donald Trump trató de mostrarse intimidante ante Zelenski y por varios momentos de la reunión interrumpió de tajo al mandatario ucraniano.

"Es difícil hacer acuerdos contigo. Tu gente se muere, no te quedan soldados, pero dices 'no quiero un cese al fuego', acepta el cese al fuego de una vez y evita que muera a tu gente", dijo Trump mientras fingía la voz e imitaba a su homónimo quien al darse cuenta no pudo disimular su rostro de sorpresa.

El momento justo en que el Presidente Trump imita a Zelensky En la forma que lo mira el presidente ucraniano lo primero que pensé es “aquí empezó la 3ra WW” pic.twitter.com/YoGMVOMWQQ — Luis Eduardo Jacome (@LuisEduJacome) February 28, 2025

4. J. D. Vance acusa a Zelenski de hacer campaña con demócratas

En una de sus intervenciones, el Vicepresidente, J. D. Vance, defendió los esfuerzos diplomáticos de la Administración de Trump.

"¿Crees que es respetuoso venir a la Despacho Oval de los Estados Unidos de América y atacar a la Administración que está tratando de evitar la destrucción de tu país?".

5. Zelenski pregunta a J.D. Vance si ha estado en Ucrania

Poco a poco la reunión fue escalando en tensión. El Vicepresidente J. D. Vance intervino en la conversación y criticó la actitud de Zelenski.

"Es irrespetuoso venir al Despacho Oval y pelearse delante de los medios", afirmó.

Zelenski replicó con dureza: "¿Has estado en Ucrania alguna vez que dices los problemas que tenemos?".

Trump, visiblemente molesto, interrumpió al mandatario ucraniano y le recordó su dependencia del apoyo militar estadounidense.

"No estás en una posición para dictar lo que vamos a sentir", declaró. "No tienes cartas", insistió, mientras Zelenski intentaba responder.

6. Trump acusa a Zelenski de querer provocar la tercera Guerra Mundial

Donald Trump y su Vicepresidente, J. D. Vance acusaron al líder ucraniano, de por sí asediado por Rusia, de no estar lo suficientemente agradecido por el apoyo de Estados Unidos y de presionarlo para que haga un acuerdo de paz con Rusia.

"Te dimos 350 mil millones [de dólares]”. “Ahora estás en una situación difícil”. “No tienes cartas fuertes en la mano”. “Queremos salvar a tu país y detener la guerra”. “No puedes decir: ‘No quiero parar la guerra’”. “O firmamos el acuerdo o te sales de él”. “Deberías expresarnos tu gratitud. Y no lo haces. No está bien". “Estás jugando con la vida de millones de personas y nos arriesgamos a desencadenar la III Guerra Mundial”. “No tienes derecho a dictarnos nada sobre la cuestión del fin de la guerra”.

7. No estás ganando...

Como ocurrió en toda la reunión, Trump interrumpió en repetidas ocasiones a Zelenski. El mandatario estadounidense le recordó su dependencia del apoyo militar

"No estás en una posición para dictar lo que vamos a sentir", declaró. "No tienes cartas", insistió, mientras Zelenski intentaba responder.

"Ya has hablado mucho", mencionó Trump. "Tu país va perdiendo la guerra y no estás solo", añadía señalando la ayuda dada por "este estúpido Presidente [Biden]".

8. La reacción de la Embajadora ucraniana

La Embajadora ucraniana, Oksana Markarova, no pudo ocultar su frustración y vergüenza ante el espectáculo y se cubrió el rostro con la mano. Un gesto que mostró su frustración y vergüenza.

El hecho que ya se ha viralizado al igual que varios episodios de la reunión, fue captado por una cámara que grabó a la diplomática ucraniana sentada en primera fila. Con el rostro desencajado y sosteniendo un bolígrafo en una mano y documentos en la otra, Markarova no pudo ocultar su sentir.

La embajadora de Ucrania en Estados Unidos observa la discusión entre Trump y Zelensky. No sabe dónde esconderse. pic.twitter.com/j4W8MKpCXD — Noa Gresiva (@NoaGresiva) February 28, 2025

9. Rusia se burla de la reunión

Tras la reunión entre los Presidente de Estados Unidos y Ucrania, el Gobierno de Rusia se expresó al respecto. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, estimó que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su Vicepresidente J. D. Vance demostraron un alto grado de autocontrol.

Según opinó la vocera en su cuenta de Telegram, "la mentira más grande" que pronunció Zelenski fue "declarar en la Casa Blanca que el régimen de Kiev se quedara solo en 2022, sin apoyo".

Zajárova señaló que el abandono de Zelenski del salón de reuniones fue una falta de respeto hacia el país que le ha dado de comer.

“El presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski, falta el respeto a todos y muerde la mano que le daba de comer”, recalcó Zajárova.

Zelensky: mi primera chamba pic.twitter.com/Pv1gdnloJI — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) March 1, 2025

10. El reclamo de Trump a Zelenski en Truth Social

Tras el episodio y la intempestiva salida de Zelensky de la Casa Blanca, Trump publicó en su rede social Truth Social, un mensaje dirigido al ucraniano.

“El Presidente siente que nuestra intromisión le da una gran ventaja en cuanto a negociaciones. No quiero ventaja. Quiero paz. Le faltó el respeto a Estados Unidos y su querida Sala Oval. Puede volver cuando esté listo para la paz”.

Pese al choque entre ambos mandatarios, Trump calificó la reunión como “significativa”.