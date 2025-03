El Papa Francisco se recupera de crisis respiratoria; su pronóstico sigue "reservado"

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco no ha vuelto a sufrir nuevas crisis, tras que la que experimentó a primera hora de la tarde de ayer, y este sábado por la mañana desayunó, tomó un café y leyó los periódicos, aunque su situación sigue siendo "compleja" y su pronóstico es "reservado".

De hecho, la oficina de prensa de la Santa Sede ha informado a primera hora de este sábado que el Pontífice descansó bien y pasó la primera parte de la mañana descansando.

Este pasado viernes el Pontífice sufría una crisis aislada de broncoespasmos que desembocó en un episodio de vótimos con inhalación y "un empeoramiento repentino de la afección respiratoria".

The Holy See Press Office said on Saturday morning that Pope Francis slept well and spent the first part of the morning resting.https://t.co/CqFDNFVLP2 pic.twitter.com/5M2VV2K6m4

