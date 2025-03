Zelenski insiste en que sin más garantías de seguridad de EU no habrá tratado de paz.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- Tras el humillante encuentro que protagonizó ayer con Donald Trump, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, insistió en obtener garantías de seguridad por parte de Estados Unidos (EU) antes de firmar un acuerdo de paz con Rusia, país que dijo "los está matando".

"Queremos la paz. Por eso vine a Estados Unidos y visité al Presidente Trump. El acuerdo sobre los minerales es sólo un primer paso hacia las garantías de seguridad y el acercamiento a la paz. Nuestra situación es difícil, pero no podemos simplemente dejar de luchar y no tener garantías de que Putin no regresará mañana", aseveró el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

Por medio de la red social, Zelenski se dijo agradecido con el apoyo brindado por el Gobierno de Estados Unidos "especialmente durante estos tres años de invasión a gran escala", pero afirmó que un alto no funcionará con el Presidente Ruso Vladímir Putin, quien ha violado 25 veces estos acuerdos en los últimos 10 años.

We want peace. That’s why I came to the United States, and visited President Trump. The deal on minerals is just a first step toward security guarantees and getting closer to peace. Our situation is tough, but we can’t just stop fighting and not having guarantees that Putin will…

Aunque Zelenski destacó que "el pueblo ucraniano necesita saber que Estados Unidos está de nuestro lado", dejó claro que Europa está preparada para ayudar a financiar a su ejército.

El Presidente de Ucrania pidió a Donald Trump mostrar una postura firme ante el conflicto que esta semana cumplió tres años y le ofreció tomar "medidas enérgicas contra Putin".

Wow. This is such an embarrassment for the United States.

Trump and JV Vance literally switched sides in a war and sided with a murderous dictator. Now they want Zelensky to apologize and kiss their feet. This shit makes me sick. pic.twitter.com/eE07vpFwvl

— Sawyer Hackett (@SawyerHackett) February 28, 2025