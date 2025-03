Sheinbaum respalda a Gobernadora de Guanajuato para combatir inseguridad en el estado

Durante su gira por Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso por atender la violencia que se vive en el estado, para lo cual trabajará de cerca con el Gobierno estatal encabezado por Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció su respaldo a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, para trabajar en conjunto con el objetivo de incrementar la seguridad en el estado, donde la violencia ha persistido a niveles altos en lo que va del 2025.

Durante la gira que la mandataria federal lleva a cabo este fin de semana en la entidad, hizo una parada en el municipio de Irapuato, donde ratificó su compromiso de pacificar Guanajuato mediante la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, entre cuyos ejes se encuentra la coordinación con el Gobierno estatal.

En el evento que encabezó, Sheinbaum señaló la importancia de mejorar la seguridad en el estado "por el bien de las familias", y aseguró que el Gobierno estatal y federal trabajarán de cerca "para poder coordinar los esfuerzos para garantizar la paz y seguridad en este bello estado de Guanajuato. No es de un día, pero si uno trabaja todos los días vamos a dar resultados".

“Vamos a trabajar juntas, porque somos dos mujeres y las dos mujeres podemos poner orden en Guanajuato”, aseveró, la Presidenta.

En Irapuato, Guanajuato, la presidenta @Claudiashein destacó que con colaboración entre los tres órdenes de gobierno es posible restaurar la paz en la entidad. Además, se combate la inseguridad con atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, coordinación,… pic.twitter.com/ip6nIDosMs — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 2, 2025

Asimismo, habló sobre los resultados en materia de seguridad que obtuvo durante su periodo como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde se logró una disminución de 65 por ciento en delitos de alto impacto y una de más de 50 por ciento en cuanto a homicidios dolosos se refiere.

La Presidenta apuntó que no puede garantizarse la seguridad si no se trabaja coordinadamente entre los diferentes niveles de Gobierno, además de que debe haber honestidad pues, agregó, "no puede haber seguridad cuando hay corrupción, por eso es honestidad, honradez, atención a las causas, mejora de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación".

Por su parte, la Gobernadora de Guanajuato también resaltó la importancia de llevar a cabo un trabajo conjunto con el Gobierno federal para disminuir los niveles de violencia en el estado y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

"Hoy desde Guanajuato queremos mandar un mensaje muy importante, estos son tiempos de unidad, estos son tiempos de trabajar en equipo, podemos dividirnos, pero no vamos a llegar a ningún lado. Presidenta, aquí tienes una gobernadora todo terreno por Guanajuato, construyamos juntas el mejor futuro para México y para nuestro estado, cuentas conmigo Presidenta", mencionó Libia Dennise García Muñoz Ledo.

En Guanajuato sabemos la importancia de trabajar juntas y juntos para el bienestar de nuestro estado y país. Este #GobiernoDeLaGente ha sido siempre respetuoso con nuestra Presidenta, a pesar de nuestras diferencias buscamos las coincidencias. Estoy aquí para darle resultados a… pic.twitter.com/aorNWUxrxj — Libia Dennise (@LibiaDennise) March 2, 2025