El Pentágono envió miles de militares de combate extras a los límites con México

Por María Ortiz

Los Ángeles, 1 de marzo (LaOpinión).- El Departamento de Defensa (DoD) informó el sábado que en los próximos días enviará tres mil tropas adicionales a la frontera suroeste con México para cumplir con la decisión del Presidente Donald Trump de desplegar fuerzas de combate para contener la migración y mantener la seguridad en la frontera.

Los refuerzos llegarán en las próximas semanas y su despliegue subraya el objetivo de la actual Administración Trump de “mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los Estados Unidos”, según el Departamento de Defensa.

Estas unidades, equipadas con vehículos con ruedas y capacidades aéreas, reforzarán las operaciones fronterizas en las próximas semanas, dijo el Secretario de prensa del Pentágono, Sean Parnell.

Junto con los mil 100 soldados de apoyo del Comando Norte del ejército anunciados el viernes, entre otros, los refuerzos anunciados el sábado elevarían el número total de tropas en servicio activo en la frontera a aproximadamente 9,000 efectivos, según The Washington Post.

Esta será la segunda oleada importante de tropas en servicio activo enviadas para reforzar la frontera desde que Trump fuera investido el pasado 20 de enero.

Esta decisión reafirma la apuesta de Trump por romper con prácticas de anteriores Presidentes, que reducían los despliegues a un número más limitado de efectivos o incluían a reservistas en servicio activo, incluso en un momento de relativa calma en la frontera.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó el anuncio el sábado, escribiendo en X: “Nos tomamos muy en serio el control operacional del 100 por ciento de la frontera sur”.

