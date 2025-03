Premios Óscar 2025: ¿A qué hora y dónde ver la gala desde México? Aquí los detalles

Madrid, 1 de marzo (EuropaPress).- Este domingo 2 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles acogerá la 97.ª edición de los Oscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entrega sus premios en una ceremonia que estará conducida por el presentador y comediante Conan O'Brien. ¿A qué hora y dónde ver en directo la gala más importante del séptimo arte?

Unos Oscar en los que Emilia Pérez partía como favorita con sus 13 nominaciones que la convirtieron en la película de habla no inglesa con más candidaturas de la historia. Sin embargo, la crisis de los tuits racistas de su protagonista, Karla Sofía Gascón, parece haber minado sus opciones.

Le siguen con 10 candidaturas The Brutalist, de Brady Corbet, y Wicked de Jon M. Chu; y A Complete Unknown, de James Mangold, y Cónclave, de Edward Berger, que optan a 8 estatuillas. Anora, de Sean Baker, con 6 nominaciones; La Sustancia, de Coralie Fargeat, y Dune: Parte Dos de Denis Villeneuve, que pueden hacerse con 5 premios, cierran la lista de las películas con más opciones de acumular un buen número de galardones.

Watch the 97th #Oscars LIVE on Sunday, March 2nd, at 7e/4p on ABC and Hulu. pic.twitter.com/LW3ePtHAjj

• Anora • The Brutalist • A Complete Unknown • Conclave • Dune: Part Two • Emilia Pérez • I'm Still Here • Nickel Boys • The Substance • Wicked

Presenting this year’s Best Picture nominees:

La cadena ABC, encargada de emitir en directo la gala en Estados Unidos, mantiene el nuevo horario estrenado en la anterior edición en 2024, una hora antes de lo habitual, para continuar intentando remontar los datos de audiencia.

Así, la ceremonia como tal de los Oscar 2025 arrancará en el Dolby Theatre a las 16:00, hora local de Los Ángeles, aunque la cobertura de la alfombra roja empezará hora y media antes. La ceremonia también podrá seguirse en streaming desde territorio estadounidense en servicios como Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV.

En América Latina será TNT la encargada de la emisión en directo de los premios. El canal cubrirá la gala para todo el territorio hispanoamericano, lo que implica que los horarios dependerán del huso horario de la región. Además, la gala también se podrá seguir en streaming por Max, DGO y Universal Plus y Hulu.

The Force is strong with this presenter… welcome, @MarkHamill to the 97th Oscars!

Watch the #Oscars LIVE on Sunday, March 2nd, at 7e/4p on ABC and Hulu.

— The Academy (@TheAcademy) March 1, 2025