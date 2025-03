VIDEO ¬ Volkswagen despide a 200 trabajadores en Puebla; denuncian malos tratos

La empresa Volkswagen México notificó la baja definitiva de algunos colaboradores, debido a que sus actividades serían absorbidas por una proveedora.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Volkswagen México despidió a 200 trabajadores de confianza asignados al área de almacén de refacciones de una planta ubicada en el estado de Puebla, algunos de los cuales acumulaban más de 30 años de antigüedad en la empresa

Por medio de un video que circula en redes sociales, se observa cómo un abogado de la armadora, en compañía del personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), cita a los técnicos de la empresa para una reunión interna.

En dicho diálogo, los trabajadores notificaron la baja definitiva de algunos colaboradores de la empresa, debido a que sus actividades serían absorbidas por una proveedora de nombre Car Solutions América (CAS).

#Video del momento en que personal de@Volkswagen_MX en su planta de Puebla informa a 200 trabajadores de almacén que no estarán más en la empresa Algunos tenían 30 años de antigüedad pic.twitter.com/Wugd8wzXjM — Fernando Garcia Aldama (@FernandoGa45171) March 1, 2025

Asimismo, las autoridades del centro de conciliación destacaron que su presencia fue de imparcialidad, donde sólo acudieron para verificar que los despidos se llevaran a cabo de manera transparente y sin violentar sus derechos.

Ante la baja masiva, diversos trabajadores aseguraron que durante el proceso de despido recibieron malos tratos y se violentaron sus derechos laborales. Uno de ellos declaró que fueron presionados para firmar la terminación de su relación laboral sin recibir los procedimientos a seguir.

"El tema es que fuimos objeto de despidos injustificados. Volkswagen de México no se tentó el corazón y nos trató mal durante el proceso, ya que nos hicieron esperar muchas horas y a muchos los presionaban para firmar su renuncia", destacó uno de los empleados afectados por el recorte en entrevista con medios locales.

Otro de los colaboradores, quien prestó sus servicios en la planta desde 1990, aseveró que los directivos de la firma le otorgaron un reconocimiento por sus años de trayectoria a modo de burla.

"Dimos parte de nuestra vida y no se vale lo que nos hicieron, todavía nos dan un reconocimiento a manera de burla. Yo firmé la renuncia porque ya no quiero saber nada de esta gente y no voy a denigrar aún más mi dignidad", destacó.

Hasta el momento, el departamento de Comunicación Corporativa de Volkswagen de México sigue sin pronunciarse al respecto, pese a las acusaciones en su contra sobre los despidos masivos y violación a los derechos laborales.