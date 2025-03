VIDEO ¬ Primer Ministro británico recibe a Zelenski; reafirma apoyo de Reino Unido

Madrid, 1 de marzo (EuropaPress).- El Primer Ministro británico, Keir Starmer, ha recibido este sábado en el Número 10 de Downing Street al Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha sido jaleado por los presentes. Starmer ha subrayado a Zelenski que "tiene el apoyo de todo Reino Unido".

"Permítame decirle que es usted muy, muy bienvenido en Downing Street. Como ha podido escuchar por los vítores de la calle, tiene usted todo el apoyo en todo Reino Unido. Estaremos con vosotros, con Ucrania, el tiempo que sea necesario", ha resalta

"Esta es la gente de Reino Unido que sale a demostrar lo mucho que le apoya, lo mucho que apoyan a Ucrania, y nuestra determinación absoluta de estar con usted, una determinación inquebrantable, para lograr lo que todos queremos, que es una paz duradera", ha añadido, según recoge el diario The Guardian.

Esta "paz duradera" debe tener en cuenta la soberanía y la seguridad de Ucrania, lo cual "es muy importante para Ucrania y muy importante para Europa y muy importante para Reino Unido". "Estoy deseando poder hablar con usted aquí esta tarde. Muchas gracias por venir", ha agregado Starmer.

Ya dentro de la sede gubernamental británica, Zelenski ha agradecido el recibimiento. "Estoy contento de estar aquí. He visto a mucha gente y quiero darle las gracias al pueblo de Reino Unido por este amplio apoyo desde el mismo inicio de esta guerra. Gracias a usted y a su equipo", ha apuntado.

El propio Zelenski ha confirmado que se reunirá con el rey Carlos III. "Estoy muy contento de que su majestad el rey haya aceptado una reunión para mañana y estoy agradecido porque hayan organizado este gran encuentro para mañana", ha declarado.

During our talks, we discussed the challenges facing Ukraine and all of Europe, coordination with partners, concrete steps to strengthen Ukraine’s position, and ending the war with a just peace, along with… pic.twitter.com/IAwcPgbhYW

Zelenski ha destacado igualmente su "felicidad" porque "Ucrania tenga estos socios estratégicos". "Hemos firmado un documento histórico, el acuerdo de los 100 años", ha indicado. "Sí. Solo tenemos un acuerdo así con Reino Unido, así que estamos felices y contamos con vuestro apoyo", ha explicado.

El premier británico se ha mostrado dispuesto redoblar esfuerzos "en pos de una paz justa y duradera en Ucrania", motivo por el que ha congregado en Londres una cumbre con asistencia de los dirigentes de Ucrania, Francia, Alemania, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Canadá, Finlandia, Suecia, República Checa y Rumanía, entre otros.

"Tres años después de la brutal invasión rusa de Ucrania, nos encontramos en un punto de inexión. Hoy rearmaré mi apoyo inquebrantable a Ucrania y reforzaré mi compromiso de proporcionar capacidad, formación y ayuda a ese país, para que esté en la posición más sólida posible", ha defendido Starmer tras una semana de intensa diplomacia.

El Primer Ministro ha aclarado que está dispuesto incluso a colaborar con tropas sobre el terreno para "apoyar la seguridad futura" de los ucranianos y ha insistido con contundencia en que "no puede haber negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania", algo que ha trasladado al propio Zelenski en persona.

En esta línea, el laborista no solo ha subrayado la importancia de "intensicar los preparativos para el elemento europeo e garantías de seguridad", sino que ha señalado además la relevancia de complementar estos esfuerzos a nivel europeo con "conversaciones continuas con Estados Unidos".

