Reino Unido, Francia y Ucrania presentarán propuesta conjunta de alto al fuego a EU

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo que su país presentará a Estados Unidos, junto a Francia y Ucrania, una propuesta de alto al fuego con la intención final de que una delegación negociadora norteamericana la traslade al Gobierno ruso para su evaluación, y avanzado que planteará la creación de una coalición de países para acelerar la respuesta europea a la guerra en Ucrania y garantizar la seguridad continental.

En una entrevista concedida esta mañana a la cadena británica BBC, Starmer no abundó en detalles sobre los términos de la propuesta, pero sí dejó caer que abordará directamente una de las grandes preocupaciones del Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de cara a una posible negociación con Rusia: recibir las garantías de seguridad necesarias de que Moscú no romperá cualquier acuerdo que puedan alcanzar al respecto.

En este sentido, y también con la intención de acelerar la reacción sobre el conflicto ucraniano y para satisfacer en general la seguridad europea en un hipotético escenario de posguerra, Starmer habló de una "coalición de los dispuestos", un término que pasó al imaginario colectivo durante la guerra de Irak, al referirse a la fuerza multinacional organizada por Estados Unidos desplegada en el país árabe durante la invasión de 2003.

"Tenemos que aclarar cómo sería una garantía de seguridad europea", declaró Starmer a la BBC antes del comienzo de la cumbre de líderes europeos de este domingo en Londres. "Reconozco que lo más probable es que sea una coalición de los dispuestos o, en otras palabras, países de Europa que estén dispuestos a dar un paso más", explicó.

Según Starmer, su país y Francia son los "más avanzados en esta reflexión", e indicó su intención de proseguir las conversaciones con el Presidente francés, Emmanuel Macron, para trazar las líneas maestras de un plan que luego discutirá con Estados Unidos. El Primer Ministro británico ha querido matizar que su propuesta "no representa un intento de exclusión".

Action, not just words.

Britain stands with Ukraine, today and always 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/pDFRjKQYH6

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2025