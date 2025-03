Lula dice que invitará a los mexicanos a la reunión del bloque económico en Brasil.

El Presidente de Brasil aseguró que es momento de entrar en un debate a nivel mundial y se pronunció a favor del libre comercio.

Madrid/Ciudad de México, 2 de marzo (EuropaPress/SinEmbargo).- En medio de las amenazas arancelarias realizadas por el Presidente Donald Trump, varios países comienzan a buscar alianzas alternativas en materia comercial. Apenas ayer, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró, en entrevista con la agencia de noticias Sputnik, que invitará a México, Uruguay y Colombia a participar de la reunión del bloque BRICS que se celebrará en julio en su país. A su vez, el Presidente de Argentina Javier Milei, planteó la posibilidad de salir del Mercosur para acercarse a Estados Unidos.

Durante la toma de posesión del Presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, el mandatario brasileño dijo a Sputnik que es momento de un debate a nivel mundial.

"Estoy invitando a todos estos países que están aquí: Uruguay, Colombia, México para participar de los BRICS en Brasil porque yo creo que aunque no sean miembros físicos, es importante que estos países participen, porque es el momento de hacer un debate con todo el mundo", respondió el mandatario a pregunta expresa del medio.

Lula da Silva destacó en la entrevista que la asociación económica entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), y sus miembros asociados no es una cosa pequeña, pues "tienen casi la mitad de la humanidad, tienen casi la mitad del PIB internacional, tienen dos países muy importantes que son China e India, que solos representan casi la mitad de la humanidad".

Además se pronunció a favor de fortalecer el multilateralismo y el libre comercio. "Porque si no hay libertad de comercio, no hay multilateralismo, no hay democracia", dijo ante los micrófonos de Sputnik.

Milei plantea salir del Mercosur

Por su parte, Javier Milei defendió el sábado la necesidad de "seguir con la motosierra en el Estado", y, de ser necesario, salir del Mercado Común del Sur (Mercosur) para acercarse a Estados Unidos y tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso llegado el caso a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileños a costa de empobrecer a los argentinos", dijo durante el 143º período de sesiones ordinarias del Congreso.

Milei enalteció su plan económico y destacó que Argentina ha pasado de ser "un hazmerreír a nivel global" a "ser un protagonista inesperado" sobre el que se posan "los ojos del mundo", por lo que ahora está "en condición de afrontar un nuevo acuerdo con el Fondo

Monetario Internacional (FMI) sin aumentar la deuda bruta". Un acuerdo, agregó, con el que "eliminar este año el cepo cambiario".

"El dinero que ingrese del FMI el Tesoro lo utilizará para pagar su deuda con el Banco Central y terminar con la inflación", indicó y acusó que "el Banco Central robó a los argentinos 110 mil millones de dólares" en una maniobra que tildó de "estafa piramidal", en un guiño --el único de su intervención-- al incidente relacionado con la criptomoneda $LIBRA.

🚨 MERCOSUR?? AFUERAAA 🚨 El presidente Milei reveló que en caso de tener que SALIR del MERCOSUR, NO LE VA A TEMBLAR EL PULSO. El único logro que tuvo el MERCOSUR es EMPOBRECER a LOS ARGENTINOS!!! 🔥🔥 SE VIENE ACUERDO COMERCIAL CON EEUU!!! 🇦🇷🤝🏻🇺🇸 pic.twitter.com/nr0XNDkQfu — Fran Fijap (@FranFijap) March 2, 2025

"Aunque les cueste y se resistan, vamos a hacer a Argentina grande nuevamente. Si aceptan mi oferta, veré que están dispuestos a involucrarse en lo que el país necesita. Caso contrario, habrán demostrado que el único camino para cambiar el país, es cambiar este Congreso", concluyó.