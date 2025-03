Trump firma una orden ejecutiva para declarar al inglés como el idioma oficial de EU

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este sábado una orden ejecutiva mediante la que designó el inglés como idioma oficial de Estados Unidos en un gesto sin precedentes en pro de "una sociedad unificada y cohesionada [...] que pueda intercambiar ideas libremente en un idioma compartido".

Esta nueva orden viene a sustituir a la Orden Ejecutiva 13166 del 11 de agosto de 2000, sobre la "mejora del acceso a los servicios para personas con dominio limitado del inglés", sin que este cambio exija "ningún cambio en los servicios proporcionados por ninguna agencia", siempre y cuando los jefes de estas tomen las decisiones "necesarias" para cumplir con sus respectivas misiones "de manera eficiente".

La firma llega después de que fuentes de la Casa Blanca confirmaran la víspera a NBC News y al Wall Street Journal los preparativos del texto, que encaja con esfuerzos previos del Partido Republicano a este respecto, como el emprendido en 2021 por el Congresista James Inhofe para "evitar interpretaciones erróneas de los textos en inglés de las leyes de los Estados Unidos".

Hasta ahora Estados Unidos era un país sin idioma oficial a nivel Federal, aunque hay 32 estados particulares que sí reconocen formalmente el inglés como tal.

"Our Nation’s historic governing documents...have all been written in English. It is therefore long past time that English is declared as the official language of the United States." ⬇️ https://t.co/ZxRd8fSDw8

— The White House (@WhiteHouse) March 2, 2025