El martes aplican las tarifas a México y Canadá; “Trump y su equipo deciden detalles”.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró este domingo a la cadena Fox News que los aranceles a Canadá y México entrarán en vigor el próximo martes 4 de marzo, tal como se tiene previsto. Aunque el Presidente Donald Trump aún está por definir sus niveles exactos.

En entrevista con el medio estadounidense, Lutnick afirmó que los dos países han "hecho un trabajo razonable" para proteger sus fronteras con Estados Unidos y destacó que el país tiene los niveles más bajos de tráfico, pero dejó ver que no es suficiente.

Commerce Secretary @howardlutnick on the March 4th tariffs: "There are going to be tariffs on Tuesday, on Mexico and Canada... China's got to stop making these [fentanyl] ingredients." pic.twitter.com/ilkhn1jmMe

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 2, 2025