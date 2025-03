El Gobierno mexicano debe responder con aranceles si Trump cumple amenaza: economista

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- Los aranceles de Donald Trump tienen una motivación política: ejercer presión para obtener, por ejemplo, a 29 capos mexicanos para presumir a sus seguidores y críticos en Estados Unidos. Pero si aún teniéndolos, le impone a México tarifas de 25 por ciento a las exportaciones y reforzando su política proteccionista, este país podría enfrentarlo con ese mismo arsenal comercial.

Para el economista, investigador y profesor Arturo Huerta González, si Trump cumple su amenaza, México debe responder a Estados Unidos también con aranceles, volver al modelo económico basado en el proteccionismo que le hizo crecer por encima del seis por ciento y reconsiderar su permanencia en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Apenas regresó a la Presidencia de su país, Trump impuso aranceles a México y Canadá de 25 por ciento. Pero esta táctica la ha utilizado también con su socio en las guerras e intervenciones, la Unión Europea (UE).

“En el caso de México, se postergó por un mes la aplicación de estos aranceles, siempre y cuando el Gobierno trabajase para frenar la migración y el trasiego de fentanilo a su país. Así como otras concesiones que no se publicitan, pero que sospechamos cuando vemos que hay drones y aviones arriba de Sonora y Sinaloa”, dice el especialista en economía pública.

U.S. @SecRubio talks China’s role in the fentanyl crisis. pic.twitter.com/yOZsslTpr0

— FOX & Friends (@foxandfriends) February 26, 2025