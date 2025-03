El Presidente de Ucrania debe firmar la entrega de tierras raras o irse: Washington

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS).- El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, ha afirmado este domingo que el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debería dejar el cargo si finalmente no va a firmar el acuerdo para la explotación de tierras raras negociado con Washington y si no accede a terminar la guerra con Rusia.

"Parece que los motivos personales o políticos del Presidente Zelenski no incluyen el final de la guerra en su país, así que creo que tenemos un verdadero problema entre manos", ha argumentado.

Waltz se ha referido también a la discusión abierta mantenida el viernes en la Casa Blanca entre Zelenski y el Presidente estadounidense, Donald Trump. "Entrar en el Despacho Oval con ese lenguaje corporal, negando con la cabeza y de brazos cruzados es una falta de respeto", ha opinado.

La postura de Estados Unidos es que las dos partes en guerra deberían hacer concesiones, ha explicado Waltz. "Rusia deberá dar garantías de seguridad y hacer concesiones territoriales", mientras que Europa "deberá asumir el liderazgo en términos de garantías de seguridad", ha argumentado.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha sostenido este domingo que el Presidente ruso, Vladímir Putin, es el único interesado en que continúe la guerra y por ello ha pedido unidad a los aliados.

Ucrania necesita por ello "garantías de seguridad robustas", ha añadido en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Zelenski se ha referido además a su reunión del sábado con la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni, "para desarrollar un plan de acción conjunto de acción para poner fin a la guerra con una paz justa y duradera". Además, ha aprovechado para dar las gracias a Italia "por su apoyo continuo y ayuda para acercar la paz a Ucrania".

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha explicado este domingo que la prioridad fundamental ahora mismo para la Casa Blanca es que el Presidente ruso, Vladímir Putin, se siente a negociar un alto al fuego para Ucrania antes de considerar cualquier tipo de cuestión adicional, como las garantías de seguridad que exige el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

I had a productive meeting with the President of the Council of Ministers of Italy @GiorgiaMeloni to develop a joint action plan for ending the war with a just and lasting peace.

No one other than Putin is interested in the continuation and quick return of the war. Therefore, it… pic.twitter.com/3xCF7qTiCv

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2025