“Es una encrucijada de la Historia”, dice Europa: aportará ayuda militar contra Rusia.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro británico, Keir Starmer, anfitrión de los líderes europeos reunidos este domingo en Londres, anunció la formación de una coalición de países dispuestos a defender un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania y a ser garantes de la paz.

Además, acordaron mantener la ayuda militar e incrementar la presión económica sobre Rusia, así como defender la necesidad de que Ucrania esté representada en cualquier mesa en la que se negocie la paz.

"No todos los países podrán contribuir, pero eso no significa que nos vayamos a quedar sentados", argumentó Starmer. Por contra "quienes estén dispuestos van a intensificar la planificación de inmediato, con una auténtica urgencia". "Reino unido está dispuesto a respaldarlo con presencia militar sobre el terreno y aviones, junto a otros medios", explicó.

It is time to act. pic.twitter.com/ip4d3z9kQx

We are at a crossroads in history.

Starmer aseguró que hay "varios países" dispuestos a participar en esta iniciativa. "Varios países indicaron hoy que quieren ser parte del plan que estamos preparando. Voy a dejar que sean ellos los que se pronuncien sobre cómo quieren aportar exactamente", indicó.

"Pero hemos podido avanzar. Acepto sin críticas y respeto la postura de otros países que no sienten que quieran contribuir de esa forma, pero insisto que al menos que alguien avance, seguiremos en este punto y no podremos avanzar", señaló.

Starmer afirmó que Reino Unido "dará un paso adelante y liderará" esta iniciativa. "Lo hemos hecho a lo largo de la historia como nación y tenemos que hacerlo otra vez", dijo.

La cita servió además para diseñar un plan para parar el combate en Ucrnaia y presentárselo al Presidente estadounidense, Donald Trump, explicó Starmer desde la Casa de Lancaster, sede de los contactos en Londres.

BREAKING: UK Prime Minister Keir Starmer: “The UK is prepared to back this with BOOTS on the ground and planes in the air.”

Europe will save Ukraine and the West. pic.twitter.com/YkSUWxsDEL

