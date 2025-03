EnVivo ¬ Kieran Culkin se lleva su primera estatuilla como Mejor Actor de Reparto

La edición número 97 de los premios Óscar está en curso. Aquí te compartimos los pormenores del evento y las actualizaciones en vivo de la ceremonia.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- La fecha para la celebración de la edición número 97 de los Premios Óscar finalmente llegó. Como cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebra a los mejores filmes que se proyectaron a lo largo del último año, así como a sus protagonistas, directores, guionistas y demás personas involucradas.

Una vez más, el Dolby Theater de Los Ángeles, California, fue el escenario elegido para llevar a cabo la premiación en la que se entregarán un total de 23 estatuillas y en donde el comediante Conan O'Brien fungirá como maestro de ceremonias por primera vez en su carrera.

Esta edición de los premios Óscar ha llamado especialmente la atención debido a varios motivos, incluido el hecho de que la ceremonia es transmitida vía streaming por primera ocasión en la historia, además de que la controversial película Emilia Pérez compite por 13 nominaciones, incluida la de Mejor Película.

La ceremonia arranca con música de Wicked

Además de la premiación, los actos musicales también forman parte importante del evento, y la ceremonia inició con la actuación de Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes interpretaron el tema "Defying Gravity" de la película Wicked.

Full performance of “Defying Gravity” by Cynthia Erivo and Ariana Grande at the #Oscars pic.twitter.com/h9flMlgiVI — Wicked News Hub (@wickednewshub) March 3, 2025

Mejor Actor de Reparto

Kieran Culkin - A Real Pain

A real pleasure for Kieran Culkin! Congratulations on winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/khq888KgJY — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Mejor Película Animada

Flow

The tears are flowing. FLOW secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/3RPVaLBz84 — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Mejor Cortometraje Animado

In the Shadow of the Cypress

The Oscar for Best Animated Short Film goes to Shirin Sohani and Hossein Molayemi for IN THE SHADOW OF THE CYPRESS! #Oscars pic.twitter.com/0ctJ5SaIqE — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025