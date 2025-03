La edición 97 de los Óscar ya está aquí: conoce la lista completa de nominaciones

MADRID, 2 Mar. (EuropaPress).- Tras una carrera de premios marcada por diferentes polémicas y controversias, con la crisis desatada por los tuits racistas de Karla Sofía Gascón como foco central de la 97ª edición de los Premios Óscar, se celebra este domingo 2 de marzo.

Precisamente la película que protagoniza la española Karla Sofía Gascón parte como favorita con 13 nominaciones a los Óscar, entre ellas la de mejor película, mejor dirección y mejor actriz protagonista.

Le siguen The Brutalist, la cinta protagonizada por Adam Brody, y Wicked, el musical con Cynthia Erivo y Ariana Grande, que optan a 10 galardones cada una.

Otros títulos destacados son A Complete Unknown y Cónclave, ambas con ocho nominaciones, Anora con seis candidaturas y La Sustancia y Dune: Parte Dos, con cinco nominaciones cada una.

