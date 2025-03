Más estadounidenses agresivos en Yucatán: uno vandaliza casa y otro corre a un músico

Un hombre estadounidense destruyó una casa en Mérida y fue liberado tras pagar daños. En otro caso, un extranjero corrió a un cantante invidente de la calle.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- Un ciudadano estadounidense fue liberado luego de causar destrozos en una casa de Mérida, tras llegar a un acuerdo con la dueña del inmueble y cubrir los daños. En otro hecho, un extranjero agredió verbalmente a un cantante invidente en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron durante madrugada en la colonia Jardines de Mérida. Sebastián U., originario de Nueva York, ingresó a una vivienda luego de romper una puerta y dañó diversos objetos. Los propietarios, una pareja de adultos mayores, se resguardaron y llamaron a la policía.

El agresor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán. Sin embargo, la propietaria de la casa aceptó una indemnización de 80 mil pesos y desistió de la denuncia, permitiendo su liberación.

El delito de daños en propiedad ajena no se persigue de oficio, por lo que, al no haber querella y existir un acuerdo entre las partes, el hombre quedó en libertad.

Natalia TC, hija de los afectados, relató en redes sociales que sus padres se refugiaron en un clóset mientras el hombre destruía electrodomésticos y muebles. "Lo que pagó no cubre el daño material ni psicológico", denunció.

Estadounidense corre a cantante invidente

En otro incidente reciente, un extranjero corrió a un cantante invidente que trabajaba en las calles de Mérida. Eulogio, el afectado, señaló que el agresor le dijo que no tenía derecho a cantar en la vía pública.

"Para nosotros es un trabajo honrado porque no le estamos quitando nada a nadie", expresó el artista. "Yo no entiendo cómo un gringo que no tiene nada que hacer aquí hace eso".

El cantante lamentó que algunos extranjeros crean que pueden "pisotear los derechos de los mexicanos". "Todos los días trabajo para sostener a mi familia y esto es indignante", dijo.

Otra de extranjeros en México: Estadounidense quiere correr a un mexicano invidente que canta en las calles de Mérida para ganarse la vida. pic.twitter.com/EXkMqwLVWf — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 27, 2025

La identidad del agresor aún no ha sido confirmada, pero el caso generó indignación en redes sociales. Usuarios denunciaron que este no es un hecho aislado y pidieron mayor regulación sobre la conducta de extranjeros en la ciudad.

La situación recuerda otro caso reciente en Mérida, donde un ciudadano español, Joan Serra Montagut, causó daños en una cafetería y amenazó a una empleada. Hasta ahora, enfrenta dos denuncias por estos hechos.

Los casos han reavivado el debate sobre el impacto de algunos extranjeros en Mérida. Mientras la ciudad se ha convertido en un destino popular para migrantes, algunos residentes denuncian abusos y conflictos con la comunidad local.

Autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre estos incidentes. Sin embargo, ciudadanos exigen mayor vigilancia y acciones para evitar que estos hechos se repitan.

Ya parecen plaga los extranjeros mamertos en #Mérida, este sujeto amenazó a una joven y causó destrozos en su negocio, molesto porque según él, la música estaba muy alta, en el video la joven luce aterrada e incluso le dice que tiene miedo, según su versión ya puso una denuncia pic.twitter.com/ZURyLKPhzG — Tomás Martín (@ReporteroYuca) February 26, 2025