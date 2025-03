Francia y Reino Unido proponen tregua de un mes en la guerra entre Ucrania y Rusia

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente francés, Emmanuel Macron, y el Primer Ministro británico, Keir Starmer, han propuesto una tregua parcial de un mes que se aplicaría a Ucrania para facilitar avances hacia la paz.

Macron explicó en declaraciones al diario Le Figaro que sería una "tregua aérea, marítima y sobre las infraestructuras energéticas" por ambas partes.

"Sabemos cómo medirlo. Debemos considerar que el frente a día de hoy es como la línea Paris-Budapest. En caso de un alto el fuego sería difícil verificar que el frente se respeta", explicó Macron.

At the table in London, we are all determined to take action for a strong and lasting peace in Ukraine and to ensure our collective security. pic.twitter.com/jMGvD105Gi

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 2, 2025