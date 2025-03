Zelenski se dice dispuesto a firmar acuerdo con EU para explotación de tierras raras

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente ucraniano, Volodìmir Zelenski, expresó este domingo su disposición a firmar el acuerdo sobre explotación de tierras raras negociado con Estados Unidos, pero que se quedó sin firmar tras la discusión abierta mantenida por Zelenski con el Presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado viernes en la Casa Blanca.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025