Premios Óscar 2025: Consulta aquí la lista completa de ganadores de la 97ª edición

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio).- La 97.ª edición de los premios Óscar se celebró este domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles con Conan O'Brien como maestro de ceremonias.

Anora, la película escrita y dirigida por Sean Baker, se erigió como gran triunfadora de la noche alzándose con cinco de los seis premios a los que estaba nominada, incluyendo los galardones a mejor película, mejor dirección y mejor actriz para su protagonista Mikey Madison.

Three Oscars. What about four? Or five? #Oscars

Congratulations to ANORA, this year's Best Picture winner! pic.twitter.com/Nt3Q2Ta405

— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025