México y Canadá no se salvan, dice Presidente de EU; además anuncia impuesto agrícola

Donald Trump confirmó que mañana se impondrá un arancel del 25 por ciento a México y Canadá, mientras que los aranceles recíprocos entrarán en vigor el 2 de abril.

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de mañana se aplicará aranceles del 25 por ciento a las importaciones procedentes de México y Canadá. En tanto, los impuestos recíprocos se impondrán hasta el próximo 2 de abril.

"Los aranceles recíprocos comienzan el 2 de abril. Yo quería hacerlo primero, pero no lo hice, no lo hice porque es mucho dinero para un solo día, pero vamos a empezar el 2 de abril", adeclaró mientras respondía preguntas tras anuncia una inversión en la industria de chips en Estados Unidos.

"Pero lo más importante es que mañana habrá un arancel del 25 por ciento para Canadá y del 25 por ciento para México, y eso comenzará. Así que van a tener que tener aranceles", sostuvo.

President Trump Makes an Investment Announcement https://t.co/5G4JqT72Jp — The White House (@WhiteHouse) March 3, 2025

“Hay Plan A, B, C, D...”: Sheinbaum pide serenidad

“Las reuniones en Estados Unidos estuvieron muy bien. Hay comunicación permanente con las distintas áreas, tanto seguridad como comercio. Y vamos a esperar qué pasa. En esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Y tenemos Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Entonces vamos a esperar el día de hoy”, dijo esta mañana la Presidenta de México.

Dentro de unas horas, si el proyecto se mantiene, Donald Trump aplicará aranceles a México, Canadá y China. Dice hoy The New York Times que los chinos no han movido un dedo –vaya, ni se han puesto en contacto con nadie– para permitirse “interpretar” qué quiere decir el Presidente de Estados Unidos. Los canadienses han hecho todo: han intentado culpar a México de sus problemas de drogas y migración, Justin Trudeau se ha reunido con Trump y ha sido humillado, han amenazado con aplicar sus propios aranceles.

Y México, en cambio, ha convertido el dicho “cabeza fría” en una política generalizada para tratar con Trump.

–¿Todavía está en pie la posibilidad de que haya un contacto con el Presidente Trump en el transcursos del día? –le preguntó un reportero a Claudia Sheinbaum Pardo.

–Sí. Todo es posible. Todo es posible. Serenidad y paciencia, mi querido Solín, diría Kalimán.

–¿A partir de mañana qué medidas se tomarían de parte de su Gobierno? –insistió el periodista en la conferencia de prensa "mañanera" de este mismo lunes.

–Ya lo anunciaríamos. Vamos a ver el día de hoy, mañana también. Y ya. Hay temple y hay tranquilidad en el sentido de que cualquiera que sea la decisión, tenemos plan y hay mucha unidad en México. Eso es muy bueno.

–¿Habría confianza en que el impacto no fuera tan duro?

“Vamos a esperar. Vamos a esperar. No generemos incertidumbre, digamos. Entonces vamos a esperar cuál es la decisión. Es una decisión que depende del Gobierno de Estados Unidos. Eso es muy importante. De nuestra parte, hemos estado en comunicación. Hemos hecho los acuerdos y las comunicaciones necesarias, pero es una decisión que depende del Gobierno de los Estados Unidos, del Presidente de los Estados Unidos. Entonces cualquiera que sea esta decisión, pues nosotros también tomaremos nuestras decisiones. Y hay plan, y hay unidad en México. Eso nos fortalece mucho, mucho. Vamos a esperar. Hoy, mañana tal vez. Y ya informaremos”, expresó la Presidenta horas antes del anuncio de Trump.

Trump impone aranceles agrícolas

Horas antes, Trumpo publicó la imposición de aranceles a las importaciones del sector agrícola, que estarán vigentes a partir del 2 de abril.

"A los grandes agricultores de Estados Unidos: prepárense para empezar a aumentar la producción para venderla dentro de Estados Unidos. Los aranceles se aplicarán a los productos exteriores el 2 de abril. ¡Diviértanse!", publicó Trump en su cuenta en Truth Social.

El mensaje no mencionó más detalles sobre qué productos se verían afectados ni si habría excepciones. Tampoco quedó claro si este anuncio se incluía en el plan ya anunciado para la imposición de aranceles "recíprocos" sobre casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.