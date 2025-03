Feria del libro, el Cisne Negro y teatro son algunas de las actividades para este fin

¿Qué tal realizar tu propio grabado o disfrutar de una propuesta de danza enfocada en el Cisne negro? Este fin de semana hay varias actividades para disfrutar en la capital.

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- Este fin de semana se realiza la Marcha del 8M por el Día de la Mujer, además de esta marcha hay otras actividades que se llevarán a cabo en la capital mexicana, así que aquí te dejamos algunas.

El Cisne Negro

El Cisne Negro de La Infinita Compañía, se presenta en el Castillo de Chapultepec con funciones los días jueves, viernes, sábado y domingo hasta el 30 de marzo. Esta es una versión contemporánea del Lago de los Cisnes (en la que Odile se convierte en cisne por el mago Von Rothbart y sólo el amor verdadero romperá el hechizo), en el El Cisne Negro se cuenta la historia desde el punto de vista del antagonista, Von Rothbart, lo que permite tener una cisión diferente en la que el es la razón de sus actos.

La puesta en escena cuenta con música de Tchaikovsky, la coreografía y dirección están a cargo de Rodrigo González.

¿Dónde? Castillo de Chapultepec (Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11100, Ciudad de México)

¿Cuánto? El boleto tiene un costo de 1 mil 296 (el precio incluye cargo por servicio 216 pesos) y se adquieren en Ticketmaster.

Impresión de grabados

Si quieres conocer lo que es un grabado y crear uno, esta actividad del Colegio de San Ildefonso se realiza los sábados y domingos de marzo e invita a conocer la técnica de impresión de un grabado. Con grabados en placas de linóleo previamente realizadas por el equipo de talleres, se utiliza un tórculo como máquina de impresión y cada participante realiza el proceso de estampado de un grabado, al final se realiza la aplicación de color con acuarelas. Para más información: 5536020028 / [email protected]

¿Dónde? Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra 16 , Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México)

¿Cuánto? Cuota de recuperación del taller 30 pesos. Admisión general 50 pesos. Estudiantes y maestros con credencial vigente: 25 pesos. La entrada es libre para niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM.

Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO)

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán cintará con 180 expositores, conferencias, mesas de diálogo, exposiciones de arte y actividades. De acuerdo con su página oficial: promociona la lectura, difusión editorial, impulso a escritores y creadores de contenido literario, fomento a la cultura, el respeto al medio ambiente y valores como la tolerancia y el pluralismo. La FILCO llegó para quedarse.

¿Dónde? Jardín Hidalgo s/n, CP 04000, Coyoacán, Ciudad de México.

¿Cuánto? Entrada sin costo.

Galaxy Experiences

Perisur recibe la Galaxy Experiences by Samsung que cuenta con diversas zonas de interacción donde los visitantes pueden probar de primera mano las avanzadas funciones del Galaxy S25. Entre estas experiencias destaca el Galaxy Café, donde se puede utilizar la función Circle to Search para aprender más sobre el tradicional postre coreano “Ah-Boong”.

Otra atracción es el Beauty Bar, donde un especialista coreano guía a los asistentes a través de la función Interpreter para vivir el encanto del K-Beauty. Además, en el Sticker Lab, los visitantes pueden personalizar stickers con la función Emoji Creator y llevarlos impresos a casa como un recuerdo único.

Galaxy Experiences también tiene con una zona Store, donde los visitantes tendrán la oportunidad de probar de primera mano funciones innovadoras como Now Brief, Now Bar y Gemini.

Galaxy Experiences estará abierto hasta el 17 de marzo, con un horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

¿Dónde? PeriSur (Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, 04530 Ciudad de México)

¿Cuánto? Entrada sin costo

Casas Vacías

La obra Casas Vacías, basada en la novela homónima de Brenda Navarro, se presenta en el Foro Shakespeare con las actuaciones de Paula Watson y Mariana Villegas bajo la dirección de Mariana Giménez, para contar la historia de una mujer cuyo hijo desaparece jugando en el par­que, y la de aquella otra mujer que se lo lleva para criarlo como propio.

¿Dónde? Foro Shakespeare (Zamora 7 Cuauhtémoc, Zamora 7, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México) con funciones los viernes, sábados y domingos hasta el 13 de abril.

¿Cuánto? El boleto tiene un costo de 400 pesos.