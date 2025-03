Los BRICS, ¿pueden ser alternativa a EU? ¿Podría México? ¿Es o no opción realista?

Los BRICS han sido señaladas como una posible oportunidad de diversificación comercial para México. Lo cierto es que se trata de un proceso largo en el cual no se elude la decisión que el Gobierno mexicano tendría que tomar con respecto a China, sobre todo cuando Donald Trump ha visto en el gigante asiático y en lo que se le asemeje su enemigo a vencer.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– México fue invitado a la reunión de los BRICS, un ofrecimiento que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún está definiendo. Este bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ha sido visto como una oportunidad de diversificación del comercio mexicano, particularmente ante la retórica hostil de Donald Trump, lo cierto es que en el T-MEC hay una cláusula que impide a sus miembros negociar y firmar acuerdos de libre comercio con China.

No solo eso, Trump ha sido enfático en minar cualquier iniciativa que contemple a China incluídos los BRICS. Trump amenazó el pasado 13 de febrero al bloque con aranceles del 100 por ciento si "juegan" con el dólar. "Los BRICS fueron creados con un mal propósito", dijo en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde añadió: "Si juegan con el dólar, el mismo día les aplicaremos un arancel del 100 por ciento". Trump aseguró que si impusiera esa tarifa, dichos países le "rogarían" que la quitara porque el bloque de los BRICS "moriría".

China es el segundo socio comercial de México y desde 2023 también lo es de Estados Unidos, luego de ser desplazado precisamente por México. Las mismas cifras apuntan que de las exportaciones totales de China a nivel mundial, México ocupó la décima posición y representa el 2.44 por ciento de las exportaciones totales del país asiático, siendo el mercado más importante en América Latina, al que le sigue con un 1.72 Brasil, miembro de los BRICS, esta alianza económica y política de países emergentes que representó en 2023 el 33.2 por ciento del PIB mundial en términos de paridad de poder adquisitivo, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En el 2024 por primera vez las importaciones chinas rompieron la barrera del 20 por ciento de las importaciones mexicanas. Es un hito importante y claro estamos a la expectativa de si nos impone o no un arancel, pero me temo que nos faltan 47 meses de la administración Trump. Ahora, el tema de la creciente desconcentración, diversificación económica en general, comercial, particularmente, se vuelve más relevante que nunca” comentó en entrevista Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dussel Peters indicó que los BRICS son una efectiva oportunidad ante la diversificación, aunque precisó que es necesario entender que se trata de un proceso largo en el cual no se elude la decisión que México tiene que tomar con respecto a China. “Esto no es una decisión de escritorio ni siquiera de la Presidencia en donde en una mañanera se diga, ‘Vivan los Brics’. Y entonces el viernes y el lunes este aumenta la participación de los BRICS en no sé cuántas docenas de puntos porcentuales. Estos son largos procesos de empresa, de proveeduría, conseguir fuerza de trabajo”.

“Desde hace 6, 9 meses, pareciera ser que la posibilidad de un acercamiento a los BRICS a China es cada día más complejo, inimaginable, como si nos faltaran problemas con Trump y ahora para decir, ‘No, pues qué crees, me voy a acercar a China’. Pues eso resultaría en una problemática incluso mayor. Entonces, no es solo es que Trump no nos deja pensar en China,imaginémonos un mundo con China, que por cierto ya existe”, planteó.

Por su parte, Armando Pineda Osnaya, investigador del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expuso que lo mejor para México es no ver en las medidas arancelarias de Trump una amenaza, sino como una oportunidad para que se empiece a ver hacia otros lados y gradualmente vaya dejando ese mercado.

“No tiene ya más caso seguir apostándole al mercado que fue Norteamérica porque está dejando de serlo prácticamente. Está China en primer lugar, pero también Europa ahí tiene que ver qué le conviene más si seguir apostándole por unirse a Estados Unidos, seguir siendo socio, cuando los Estados Unidos ponen aranceles también. Entonces, ellos también imagino que en cierto momento van a empezar a buscar más cercanía con China. Me imagino un escenario ya ahora muy diferente. Los BRICS, por ejemplo, este grupo que son Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, son los países como bloque que más están exportando en el mundo. Ya las exportaciones han caído en Estados Unidos, en Europa, su nivel de crecimiento es menor que el de los BRICS”.

Dussel Peters indicó en ese sentido que México es un caso particular con sus más de 3 mil kilómetros de frontera. “Desde que existen estadísticas Estados Unidos es el principal socio comercial de México, la apuesta desde finales de los 80s y concretamente en 1994, por lo menos hasta 2018, ha sido una apuesta de integración hacia América del Norte, en términos no solo del comercio, sino que de inversiones, de tecnología, turismo en el ámbito académico, en fin. El punto referencia de México histórico y actual es Estados Unidos, yo creo que eso no está a discusión”.

“Lo que está a discusión es que hace 10 años estamos siendo testigos, adicionalmente de una profunda confrontación entre Estados Unidos y la República Popular China, y en donde la respuesta del Presidente Trump actual durante su campaña y en su presidencia es el MAGA Busca regresar al futuro, es decir, busca regresar a los 50 y los 60 donde Estados Unidos no tenía competencia económica y productiva con el pequeño detalle de China que está lidereando ya en ciertas cadenas globales de valor y en otras está muy cerquita de lograrlo, en algunos sectores financiero, crediticio, el propio uso del dólar Estados Unidos tiene todavía una ventaja considerable, en otras ya no”.

En ese sentido, anotó que los BRICS se escriben con C de China porque el gigante asiático es el motor. “Pero yo te diría, desgraciadamente los BRICS no eluden la decisión que México tiene que tomar con respecto a China”. Una decisión que pasa por la que pudiera ser la respuesta de Donald Trump y Estados Unidos que han acusado a México de permitir que ingresen productos chinos a la región.

Armando Pineda Osnaya indicó a su vez que China al ser proveedor del mundo en muchos rubros como en medicinas,, sustancias básicas o microchips “es un mercado que se abre potencialmente, pero es un mercado que por sí solo tiene mucho desarrollo tecnológico, entonces implicaría para entrar al mercado chino pues adaptarse a las condiciones para poder competir contra China”, particularmente ante el escenario que poco alentador que está construyendo Trump en Estados Unidos.

“Sería lo mejor para México verlo esto no como una amenaza que hace Trump al comercio exterior mexicano, sino como una oportunidad para que empiece a ver hacia otros lados y gradualmente vaya dejando ese mercado. Yo creo, y le puedo apostar, que para junio-julio de este año los Estados Unidos van a entrar a una recesión muy fuerte con un estancamiento, con inflación, por dos razones: Está reduciendo el gasto gubernamental, está sacando migrantes trabajadores de todo el mundo y eso está reduciendo su consumo interno, su mercado interno. Eso va a ser menos inversión, menos ganancia y a la vez con los aranceles va a haber más inflación. Entonces, va a haber estancamiento con inflación y eso no lo va a parar nadie. Es lo que está provocando Trump”, apuntó.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.